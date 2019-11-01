«Этот день как дата». 1 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 01.11.2019

Композитор, в чьём творчестве отразилась история Армении, звучание народных песен Крыма, Александр Спендиаров родился 1 ноября 1871 года в Херсонской области. Первым талант Спендиарова оценил Римский — Корсаков, введя в круг знакомых музыкантов. Александр Спендиаров долгое время жил в Крыму и написал оркестровые пьесы «Крымские эскизы» и «Три пальмы». Вдохновением для «Ереванских этюдов», оперы «Алмаст», песни «К возлюбленной» послужила любовь к Армении, ее культуре и искусству. Подружившись с Горьким, Спендиаров переложил на музыку его поэму «Рыбак и фея». Получилась баллада для баса с оркестром, которую первым исполнил Фёдор Шаляпин.

Дирижер, первым осуществивший запись всех симфоний Брукнера и Бетховена — Ойген Йохум — родился 1 ноября 1902 года. Дебютировал он сразу со знаменитым Мюнхенским оркестром. За свою карьеру Ойген Йохум руководил несколькими именитыми коллективами: оркестрами Берлинского и Баварского радио, Консертгебау. Под управлением дирижера были записаны произведения Вагнера, Гайдна, Мусоргского, Шуберта, Орфа и Рихарда Штрауса. Но самой любимой для Йохума до конца жизни оставалась музыка Антона Брукнера.

Гордость Канады, оперная дива, добившаяся международной известности, Эмма Альбани, появилась на свет 1 ноября 1847 года. Солистка театров Ковент-Гарден и Метрополитен-Опера дебютировала в городе Мессина, исполнив партию Амины в опере «Сомнамбула». «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Летучий голландец» — Эмму Альбани прославили партии в операх Вагнера. Она также блистала в роли Джильды в опере «Риголетто». Она и сама сочиняла музыку, и до наших дней дошло одно из ее произведений — пьеса для фортепиано «O salutaris» (О, салютарис). Талантом Альбани восхищались Ференц Лист, Шарль Гуно, Антонин Дворжак и королева Виктория. Карьеру певица завершила в Англии. Свой последний концерт Эмма Альбани дала в Альберт-холле. Умерла звезда в 1930 году.