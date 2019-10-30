«Этот день как дата». 30 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 30.10.2019

\Авторство главного произведения Вильгельма ван Вассенара долгое время приписывалось другому человеку. Голландский композитор родился 30 октября 1692 года. Его серию концертов, Concerti Armonici, издал скрипач Карло Риччиотти. Именно его спустя 15 лет и посчитал автором следующий издатель нот. На несколько столетий имя Вассенара было забыто. И только в конце 20 века в фамильном замке Вассенара случайно нашли рукопись сочинения. Так и доказали авторство голландца. Предисловие к манускрипту гласило, что Вассенар был против публикации концертов и специально отказался подписывать их своим именем. Кстати, одна из частей Concerti Armonici стала основой для балета Игоря Стравинского «Пульчинелла».

Друг и ученик великого Никколо Паганини, 30 октября 1790 года родился польский скрипач Кароль Липиньский. Первый успех пришел к Липиньскому во Львове. Музыкант долгое время гастролировал, и когда оказался в Италии, познакомился с кумиром. В отношениях двух скрипачей не было и тени конкуренции. Они дружили выступали дуэтом. Разлад внесли критики. Скандал случился после одного из концертов. Рецензенты превозносили то итальянца, то поляка. Не желая баталий, Липиньский написал статью от своего имени. Паганини в спорах участия вовсе не принял. Сам Никколо на вопрос о том, кто первый в мире скрипач, отвечал: «Не знаю, кто первый. Но второй — несомненно, Липиньский».

Автор знаменитой «Смуглянки», «Эх, дороги» и других военных песен, вошедших в золотой фонд музыки, композитор Анатолий Новиков родился 30 октября 1896 года. За свою жизнь Анатолий Григорьевич сочинил более пятисот произведений на стихи советских поэтов. Новиков родился в Рязанской губернии и, по собственным воспоминаниям, на первые заработанные деньги «купил балалайку и довольно быстро выучился играть по слуху». Получил прекрасное образование — в Московской народной консерватории, а затем в Консерватории имени Чайковского. Помимо песен, сочинял поэмы, сюиты, хоровые произведения. Творчество Новикова признали и за границей: его «Гимн демократической молодежи мира» получил премию на фестивале в Чехии.