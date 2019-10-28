«Этот день как дата». 28 октября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 28.10.2019

«Орфей реки Невы» — так Дмитрия Бортнянского именовали современники. Одаренный композитор, дирижер, любимец Екатерины Второй родился 28 октября 1751 года. «Создатель» нового типа духовного концерта оказал огромное влияние на хоровую музыку. Александр Первый подписал особый закон. Согласно ему в церквях могли исполняться лишь сочинения Бортнянского, или те, что одобрил Дмитрий Степанович.

Благодаря содействию учителя, композитора Бальтасаре Галуппи, образование Бортнянский получил в Венеции. Там он совершенствовал свое мастерство: сочинял оперы, кантаты, церковную музыку. В России композитора ждала блестящая карьера — должности преподавателя и директора Придворной певческой капеллы Петербурга. При жизни Дмитрий Бортнянский мечтал увидеть полный сборник своих сочинений, но издание вышло в свет лишь спустя десятилетия после смерти композитора.

Мастерски удавались этой певице почти все музыкальные стили — от музыки Возрождения до песен народов мира, от духовных песнопений до американского блюза. 28 октября 1938 года родилась Карина Павловна Лисициан. Карьеру она начала как мультиинструменталист в ансамбле Всесоюзного радио. Звездным стал дуэт Карины Лисициан с сестрой Рузанной. Их репертуар был огромен и включал русскую классику, Баха, Мендельсона, даже мелодии Латинской Америки. Казалось, не было музыки, не подвластной их исполнению. Прославившись в Советском Союзе, сестры объехали с гастролями весь мир. Много лет Карина Павловна посвятила преподаванию в ГИТИСе. Как говорит она сама, «чтобы передать свой музыкальный опыт людям, нужно раскрыть музыку в их сердцах».

В этот день, 28 октября 1893 года, зрители в последний раз увидели за дирижерским пультом Петра Ильича Чайковского. За несколько дней до ухода из жизни он представил премьеру Шестой симфонии. Хотя первое ее исполнение ажиотажа не вызвало, симфония обрела популярность через несколько дней после смерти автора. Сам композитор мечтал о масштабном сочинении, итоговым для всего своего творчества. Уже созданное произведение, оптимистичную «Жизнь» — Чайковский полностью уничтожил, неожиданно изменив замысел. Так родилась Шестая симфония си минор. Она носит еще одно название — «Патетическая».