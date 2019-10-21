«Этот день как дата». 27 октября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 27.10.2019

Вся жизнь этого знаменитого скрипача сопровождалась сплетнями и выдумками, так как публика не могла разгадать секрет его виртуозного мастерства. «С другими скрипачами у него общее только скрипка и смычок», ‑ говорили о нем. 27 октября 1782 года родился Паганини. При жизни Никколо подогревал слухи, окутывая свое имя тайной и наполняя выступления разнообразными внешними эффектами. Музыкант мог изобразить на скрипке звуки других музыкальных инструментов или пение птиц, человеческий разговор, чем приводил зал в изумление. Он легко мог блестяще отыграть концерт на расстроенном инструменте или на скрипке всего лишь с одной струной. Настоящие шедевры его творчества ‑ «24-й каприс», «Венецианский карнавал», «Вечное движение».

Именно она спела «Валенки» у стен Рейхстага в 1945 году. Прожив долгую жизнь, певица Лидия Русланова видела и триумф, и полное забвение, но народные песни в её исполнении оставались эталоном. Она родилась 27 октября 1900 года. Более ста концертов Лидия Андреевна дала только в годы Гражданской войны, во время Второй мировой эта цифра возросла в несколько раз. После долгого перерыва, её последние гастроли в 1973 году прошли с колоссальным успехом. Весь репертуар певица исполняла в своем неповторимом стиле: как простые народные песни, так и романсы.

Едва ли не самое популярное произведение в творчестве Сергея Рахманинова - Второй концерт для фортепиано с оркестром – было создано после тяжёлого периода в жизни композитора. Премьера сочинения состоялась в Москве 27 октября 1901 года. Концерт Сергей Васильевич посвятил врачу Николаю Далю, у которого лечился. Помощь композитору понадобилась после громкого провала и неудачи в представлении Первой симфонии. Несколько лет Рахманинов вовсе не писал музыку.

Второй концерт для фортепиано с оркестром стал новым этапом в жизни Рахманинова. Произведение современники признали гениальным. И критиков, и слушателей концерт поражал глубиной и красотой.