«Этот день как дата». 26 октября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 26.10.2019

Он родился в один год с Генделем и Бахом. 26 октября 1685 года в Неаполе на свет появился композитор Доменико Скарлатти. В начале карьеры Скарлатти оказался в Риме на конкурсе клавесинистов. Там и встретились два известных таланта. Соревноваться Доменико пришлось именно с Генделем. Скарлатти был признан лучшим исполнителем игры на клавесине, но проиграл сопернику в состязании на органе. До конца жизни Доменико восхищался мастерством своего конкурента. Итальянец Скарлатти долго жил в Испании, наиболее известны его произведения именно этого периода. В сонатах композитора можно уловить мотивы испанской народной музыки.

История Государственного академического Малого театра началась в 18 веке с отдельной труппы, образованной при Московском университете. Театр тогда называли Большим Петровским. 26 октября 1824 года труппа получила рядом с Большим театром новое отдельное здание для постоянных выступлений. Открылось оно премьерой ‑ увертюрой композитора Верстовского.

Фокстрот, чечетка, танго, веселый вечер в Мюзик-холле в сочетании с появлением советской футбольной команды ‑ так выглядел балет на тему столкновения двух культур ‑ буржуазных ценностей с революционной идеологией. 26 октября 1930 года – дата первой постановки балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век». Спектакль появился благодаря желанию советской власти обновить репертуар театров и сделать его более «злободневным». Одну из главных партий в первой постановке исполнила Галина Уланова. В 30-х годах балет выдержал всего восемнадцать представлений и вызвал резкую критику. Следующую постановку зрителям пришлось ждать долго: она состоялась только через полвека с измененными либретто и партитурой.