«Этот день как дата». 25 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 25.10.2019

Знаменитое сочинение, которое Пётр Чайковский посвятил своему другу, а тот отказался играть ‑ Первый концерт для фортепиано с оркестром ‑ впервые прозвучал в этот день 144 года назад, 25 октября 1875 года в Бостоне.

Чайковский видел Николая Рубинштейна исполнителем, но Николай Григорьевич посчитал партитуру сложной и неудачной. Автор был оскорблен и что-либо менять отказался.

Премьеру играл пианист Ганс фон Бюлов. В Бостоне концерт приняли очень тепло, затем он прозвучал в Нью-Йорке на открытии Карнеги-холла.

В России, в Санкт-Петербурге, сочинение исполнил Густав Кросс, и его игрой Чайковский остался недоволен. Следующим концертом в Москве дирижировал уже Николай Рубинштейн. Он полностью поменял мнение о произведении и включил его в постоянный репертуар. Сейчас концерт входит в обязательную программу финального тура Международного конкурса имени Чайковского.

Автор легендарной оперы «Кармен» ‑ Жорж Бизе – стал известен благодаря другому композитору – Жаку Оффенбаху. С его конкурса на лучший музыкальный спектакль началась карьера Бизе. Приз он получил за оперетту «Доктор Миракль», а следующим успехом стала победа в конкурсе Академии Искусств: Бизе на несколько лет уехал в Рим, путешествовал и сочинял. Этот город Бизе обожал, и вспоминал годы в Италии как самые счастливые в своей жизни.

Над «Кармен» Бизе работал год. Впереди легендарную оперу ждал громкий провал и разгромные рецензии в прессе. Тем не менее, она выдержала целых тридцать семь представлений. Неудача потрясла композитора, и вскоре он умер, так и не застав успех своего главного произведения.

Сын знаменитого композитора, Иоганн-Штраус младший, «король вальсов», австрийский дирижер и скрипач, вынужден был «воевать» с собственным отцом из-за карьеры. Штраус-сын появился на свет 25 октября 1825 года. Музыке учился тайком. Известный отец-композитор не желал детям карьеры музыкантов и всячески препятствовал им. Во время революции 1848 года Штраусы стояли по разные стороны баррикад: один исполнял «Марсельезу», другой – «Марш Радецкого». Революция и завершила противостояние: Штраус-старший ее не поддержал, и публика от него отвернулась. А вот в жизни его сына продолжался расцвет музыкального творчества.