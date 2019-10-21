«Этот день как дата». 24 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 24.10.2019

Он мечтал сочинять симфонии и посвятить жизнь серьезной музыке, а обрел популярность благодаря лёгким, праздничным, блистательным опереттам. 24 октября 1882 года родился венгерский композитор Имре Кальман.

Названия спектаклей всегда были женского рода ‑ Кальман верил, что это приносит удачу. «Фиалка Монмартра», «Баядера», «Принцесса цирка» ‑ до 40-х годов оперетты Кальмана не сходили со сцены. Публика их обожала. «Королева Чардаша», или «Сильва», была настолько популярна, что её ставили даже на фронте во время Первой Мировой войны.

А во время Второй мировой композитор эмигрировал в Америку, но былого успеха за океаном уже не получил. Свою последнюю оперетту – «Аризонскую леди» ‑ Кальман так и не успел дописать, работу завершил его сын.

«Запад открывает гений Софьи Губайдуллиной» ‑ так озаглавили статью во время Бостонского фестиваля в 80-х годах. Яркий, индивидуальный стиль этого композитора не прижился в Советском Союзе. Настоящее признание она обрела за границей. Софья Губайдуллина родилась 24 октября 1931 года. Её авторству принадлежат и масштабные произведения на философские темы, камерные и вокальные сочинения, электронная музыка, музыка к кинофильмам. Много в творчестве Губайдуллиной антитез, что она отразила в названиях: «Светлое и темное», «Шум и тишина», «Живое-неживое». Мировую известность композитору принес скрипичный концерт «Жертвоприношение», исполненный Гидоном Кремером.