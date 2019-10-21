«Этот день как дата». 23 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 23.10.2019

Часть оперы «Князь Игорь» ‑ сюита «Половецкие пляски» ‑ стала настолько популярной, что обрела отдельную жизнь. Премьера оперы Александра Бородина прошла в Мариинском театре 23 октября 1890 года. В Париже во время «Русских сезонов» Дягилева был исполнен лишь фрагмент «Половецкие пляски» с роскошными декорациями художника Рериха. «Бурные аплодисменты неоднократно прерывали действие, и ажиотаж был неописуемый», ‑ отмечал русский танцовщик Сергей Григорьев. Блистательно исполнял в опере все главные партии Федор Шаляпин: и князя Галицкого, и князя Игоря, и хана Кончака.

Вдохновившись русскими легендами и былинами, Бородин писал оперу на протяжении почти всей жизни. Но так и не завершил ее. Заканчивали оперу по его эскизам друзья композитора ‑ Николай Римский-Корсаков, Илья Глазунов и Анатолий Лядов.

Музыкант, который тридцать лет своей жизни посвятил Большому театру и провел более двух тысяч спектаклей - Александр Мелик-Пашаев – родился 23 октября 1905 года. Его легендарная манера дирижировать впечатляла зрителей и коллег. Монументальные, сложные произведения: «Аида», «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Война и мир» ‑ в исполнении Мелик-Пашаева имели грандиозный успех. Работал он и как композитор. Сочинил оперы «Печорин» по роману Лермонтова, «Двенадцатая ночь» на основе комедии Шекспира и многое другое. В тяжёлые годы войны Александр Шамильевич получил сразу три Государственные премии ‑ за спектакли «Садко», «Черевички», «Вильгельм Телль».

Героем оперы этого немецкого композитора стал русский царь Петр Первый, а назвал он ее «Царь и плотник». Густав Альберт Лорцинг, основатель немецкой комической оперы, певец, актер и дирижер, родился 23 октября 1801 года. Роль русского царя на сцене исполнял сам. В Европе опера шла с успехом, но в России её увидели только через 70 лет после премьеры на Западе. Долгое время Лорцинг служил капельмейстером, сначала в Вене, затем в Берлине. Несмотря на прекрасную карьеру, композитор скончался в бедности.