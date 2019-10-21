«Этот день как дата». 22 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 22.10.2019

Настоящая звезда своего времени, до конца жизни этот пианист поражал зал эффектностью и эмоциональностью выступлений. 22 октября 1811 года ‑ день рождения венгерского композитора, пианиста и дирижера Ференца Листа. Музыкант учился у Карла Черни и Антонио Сальери и уже в восьмилетнем возрасте выступал с концертами.

Природа, искусство, народная культура – всё, что привлекало внимание Листа, отражалось в музыке. Путешествие по Европе вылилось в цикл фортепианных пьес под названием «Годы странствий» и серию литературных очерков. Бывал он и в Российской империи.

Иногда Лист просил публику подать ему идею для импровизации – темой могло послужить что угодно ‑ и блестяще справлялся с задачей.

На сцене этого театра состоялся дебют Марии Каллас, здесь публика тепло встречала Федора Шаляпина, с «Русским балетом» гастролировал Сергей Дягилев. На престижной концертной площадке считают за честь выступить все классические музыканты мира. 22 октября 1883 года в Нью-Йорке открылся легендарный театр «Метрополитен-опера». Первой на знаменитой сцене зрители увидели оперу Шарля Гуно «Фауст».

Сейчас театр в режиме реального времени транслирует постановки на официальном сайте. Представления можно увидеть и в кинотеатрах в прямом эфире. Летом «Метрополитен-опера» дает представления в Центральном парке Нью-Йорка.

«Новый Карузо» ‑ такое прозвище получил в прессе певец Робертино Лоретти. Чистый, ангельский голос мальчика завоевал поклонников во всём мире. Певец родился 22 октября 1947 года.

Его головокружительная карьера началась с исполнения «Osolemio» на римской площади во время Олимпийских игр в шестидесятом году. Случайно услышав прекрасный голос, датский продюсер немедленно заключил контракт с Робертино. На несколько лет его жизнь превратилась в гастроли.

С возрастом звонкий голос Робертино превратился в баритон. Лоретти взял перерыв, но через десять лет вернулся на сцену, продолжив исполнять хиты. Он завершил карьеру только в прошлом году.

Мог ли знаменитый роман «Тихий Дон» закончиться по-другому? На сцене именно так и случилось. 22 октября 1935 года в Малом оперном театре в Ленинграде прошла премьера масштабной оперы Ивана Дзержинского по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Финал оперы полностью отличается от романа. Свое произведение Дзержинский закончил переходом главного героя на сторону революции. Создавая оперу, композитор не знал финала и додумывал его сам, так как Шолохов ещё не дописал к тому моменту «Тихий Дон». Уже после завершения романа, в 60-х годах, Дзержинский создал отдельную оперу о судьбе главного героя ‑ «Григорий Мелехов».