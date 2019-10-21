«Этот день как дата». 21 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 21.10.2019

Негласный соперник Эмиля Гиглельса - Яков Флиер родился 21 октября 1912 года. Говорят, музыканты конкурировали и за аудиторию, и за место в профессиональном мире, но сохраняли доброжелательные отношения. Флиер выделялся великолепным исполнением произведений Шопена, Шуберта, Листа, Рахманинова. И прославился как выдающийся педагог.

В день рождения Якова Флиера - 21 октября 1912 года – открылась Саратовская консерватория. Она стала третьим по счету музыкальным вузом в Российской империи и первым, открытым в провинции. В середине 30-х годов Саратовской консерватории присвоили имя выдающегося оперного певца Леонида Собинова.

Задира, часто вступающий в конфликт с коллегами, любимец публики, собиравший огромные залы - 21 октября 1917 года на свет появился величайший джазовый трубач XX века – Диззи Гиллеспи. Прозвище Диззи – «ошеломляющий», «головокружительный» – он получил за озорные выходки на сцене. Его настоящее имя – Джон Биркс Гиллеспи. Вокалист, композитор, аранжировщик, вместе с саксофонистом Чарли Паркером он придумал абсолютно новый стиль джазовой импровизации - бибоп. Гиллеспи создал несколько групп и ансамблей, выпустил множество альбомов. Тридцать два раза Гиллеспи выступил в Карнеги-холле.

Классика кино - музыкальный фильм Джорджа Кьюкора «Моя прекрасная леди» вышел на экраны 21 октября 1964 года. Лента получила сразу 8 «Оскаров». И фильм, и одноименный мюзикл основаны на пьесе Бернарда Шоу – «Пигмалион».

Как и на Бродвее, в фильме главную роль исполнил Рекс Хариссон. А вот актрису мюзикла, Джули Эндрюс, режиссер заменил на более знаменитую Одри Хёпберн. Для неё настоящим испытанием стало пение в фильме. Несмотря на долгую подготовку и уже записанные ею вокальные партии, в последний момент режиссер заменил голос актрисы. Позже Хёпберн признавалась, что не согласилась бы на роль, если бы знала о замене.