«Этот день как дата». 20 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 20.10.2019

Премьера «Русской Кармен» ‑ оперы Чайковского «Чародейка» состоялась 20 октября 1887 года в Мариинском театре. Драма Ипполита Шпажинского привлекла внимание композитора яркостью сюжета и характеров, описанием русского народного быта и природы. Интриги, страстная любовь, месть и драматическая развязка – во всем этом Пётр Ильич увидел огромный источник вдохновения. В центре сюжета – трагическая судьба Настасьи, хозяйки корчмы, прозванной людьми кумой и «чародейкой» за свою красоту и способность очаровывать и завлекать постояльцев.

Ко времени создания Чайковский уже был успешным автором многих опер, и «Чародейку» считал своей великой удачей, в то же время часто её переделывал. Последние правки вносил прямо перед премьерой. «Никогда с таким старанием я не работал, как над «Чародейкой», ‑ признавался Пётр Ильич.

Первой исполнительницей роли Кумы была знаменитая оперная певица Эмилия Павловская, и публика ей рукоплескала. Однако уже через несколько представлений «Чародейку» сняли с репертуара. Композитор тяжело переживал неуспех.

В 1958 году «Чародейку» поставили в Большом театре по новому либретто поэта Сергея Городецкого. Спустя почти век опера, наконец, обрела признание.

Топот лошадей, праздники, фейерверки, или, наоборот, тишина ночного парка ‑ всё это переносил в музыку Чарльз Айвз. Американский композитор-модернист родился 20 октября 1874 года. Любовь к музыке он унаследовал от отца ‑ военного капельмейстера, и в юном возрасте уже работал органистом в церкви. Расцвет творчества Айвза пришелся на конец XIX - начало XX века. Композитор удивлял современников отсутствием правил в сочинении музыки. Одно из самых известных его произведений – «Вопрос, оставшийся без ответа». В нем автор, используя различные музыкальные приёмы, изобразил поиск ответа на философские вопросы.