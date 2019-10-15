«Этот день как дата». 19 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 19.10.2019

«Титаны фортепиано, подобные Гилельсу, рождаются раз в столетие», - писала одна из японских газет. 19 октября 1916 года в Одессе родился Эмиль Гилельс – виртуозный пианист XX века. Первый концерт музыкант дал в 13 лет. Известность Гилельсу принесла неожиданная для него победа на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в 1933 году. Как писал биограф пианиста, со сцены «шел могучий ток, захватывая слушателей… устоять перед этой силой было невозможно». Привычные произведения в трактовке Эмиля Гилельса обретали новый смысл. Особенно пианист славился интерпретацией сочинений Моцарта – в его исполнении легкая, «галантная» музыка приобретала глубину и серьезность.

«Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние», ‑ писал Оскар Уайлд в романе «Портрет Дориана Грея». 19 октября 1845 года в Королевском саксонском придворном театре в Дрездене впервые поставили оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер». Проезжая однажды мимо замка в В а ртбурге, композитор так вдохновился увиденным, что решил создать оперу на основе древних немецких легенд. В центре сюжета – противостояние чувственного и духовного. Историю о похождениях средневекового рыцаря-поэта Вагнер соединил с преданием о состязании певцов и легендой о Святой Елизавете. Опера вызвала разные отклики, но интерес к ней оставался неизменным. Сам Вагнер это произведение не любил. «Моя худшая опера», ‑ писал он.

Рихард Вагнер много раз переделывал «Тангейзера», изменяя и финал, и художественную часть. Отдельную редакцию, с балетной партией в первом акте, композитор создал для парижской постановки. Он мечтал покорить французскую публику, но потерпел неудачу. Завсегдатаи театра «Гранд опера» ‑ круг молодых людей – желали видеть балетную партию не раньше второго акта, когда они оказывались в зале. Поведение зрителей было настолько грубым, что контракт с театром пришлось разорвать. Обе редакции так и называются – «дрезденская» и «парижская», и сейчас нередко идут на сцене в смешанном виде.

В «Тангейзере» роль Пастуха в своё время пела Эрна Бергер. Она родилась в Дрездене 19 октября 1900 года. Немецкая певица блистала также в операх Моцарта «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Похищение из сераля». Пела ведущие партии в Венской и Берлинской государственных операх. А арии Царицы ночи в исполнении Эрны Бергер считаются эталонными.