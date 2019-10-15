«Этот день как дата». 18 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 18.10.2019

Учитель Дмитрия Бортнянского ‑ итальянский композитор и дирижёр Бальдассаре Галуппи родился 18 октября 1706 года. При жизни он получил прозвище Буранэлло из-за места рождения – острова Бурано рядом с Венецией. Композитора прославили комические оперы, или так называемые оперы-буфф, многие из которых он создал вместе с известным либреттистом того времени Карло Гольдони. Про своего компаньона писатель говорил так: «Среди музыкантов он то же, что Рафаэль среди художников». Высоко ценила творчество композитора Екатерина Вторая. Императрица пригласила его в Петербург. Несколько лет Галуппи занимал пост главного капельмейстера при дворе и сочинил в России несколько опер на античный сюжет. Итальянский музыкант сильно повлиял на стиль исполнения православной церковной музыки, сделав его более «светским». Сам композитор прекрасно играл на клавесине и органе. Вторую половину жизни провел в любимой Венеции, где занимал должность директора консерватории «Инкурабили» .

18 октября 1942 года в блокадном Ленинграде был открыт «Городской театр». Первой поставленной пьесой стали «Русские люди» Константина Симонова. Театр не прекращал работу даже в тяжелых условиях холода и бомбежек. Спектакли доигрывали и при обстрелах, прерываясь лишь ненадолго; и в полной темноте, используя карманные фонарики. Зимой 42 года труппа уехала ставить спектакли на фронте. Ленинградцы назвали театр «Блокадным», и к весне он открылся вновь, собирая аншлаги. С 1959 года театр стал носить имя актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской.

«И кто его знает...», «Ой, туманы мои, растуманы», «Дороженька» ‑ автор музыки к этим популярным в народе песням, хоровой дирижёр Владимир Захаров родился 18 октября 1901 года. В 30-е годы Владимир Григорьевич работал на Московском радио. Значительную часть жизни посвятил хору имени Пятницкого, которым руководил почти четверть века.