«Это день как дата». 17 октября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 17.10.2019

Премьера первой и единственной оперы Ференца Листа состоялась 17 октября 1825 года в Париже, в Гранд Опера. «Дон Санчо или Замок Любви» венгерский композитор написал, когда ему не было ещё и 14-ти лет. Лист стремился поступить в Парижскую консерваторию как пианист, но туда принимали только французов. Поэтому юноше пришлось отказаться от своей мечты и начать рано заниматься сочинительством.

Произведение, считавшееся утерянным, ‑ 10-я симфония Бетховена - впервые прозвучала со сцены в Лондоне 17 октября 1988 года. Британский музыковед Барри Купер восстановил партитуру из набросков и черновиков, оставленных немецким классиком. Десятая симфония Бетховена считается реставрацией, а не оригинальным замыслом композитора.

Полным провалом завершилась премьера «Чайки» ‑ пьесы Чехова, ‑ которую 17 октября 1896 года показал в Петербурге Александринский театр. Роль Нины исполняла знаменитая Вера Комиссаржевская, но даже ее талант не смог удержать внимание зала – зрители хихикали, шептались, возмущались, посчитав произведение странной комедией. Публика не поняла пьесу, а сам Антон Павлович оскорбился и отказался писать для сцены что-либо ещё. Однако через два года по просьбе Немировича-Данченко разрешил новую постановку «Чайки» в Московском художественном театре. И уже этот спектакль прошёл с успехом.

17 октября 1920 года появилась на свет Клэр Бэрри, певица, участница популярного джазового дуэта «Сестры Бэрри». Сестры Клэр и Мирна родились в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов из России. Карьера девочек началась с исполнения еврейских песен в телепрограммах и на радио. Они пели на родном для них языке ‑ идише. Настоящий успех к «Сестрам Бэрри» пришел в сороковых годах. «Изюминкой» дуэта стал уникальный репертуар и виртуозное исполнение народных песен на разных языках мира в сочетании с джазовыми аранжировками. В середине прошлого века дуэт гастролировал в Советском Союзе.