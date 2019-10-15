«Этот день как дата». 16 октября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 16.10.2019

«Я всегда шел своим путем, мог нравиться или не нравиться, делать ошибки — но это были мои ошибки и мои победы», - говорил Дмитрий Хворостовский. Он родился 16 октября 1962 года. В семье Дмитрия всегда увлекались музыкой. Еще в детстве будущий артист часто слушал пластинки с записями Энрико Карузо, Марии Калласс, Фёдора Шаляпина, Марио Ланца. Обучение музыке Дмитрий начал с фортепиано, но через несколько лет переключил внимание на пение. Дебютировал в Красноярском театре оперы и балета. Настоящий успех обрел в 1989 году после победы на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. Хворостовский выступал на всех ведущих сценах мира и исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Фигаро», «Травиата», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Трубадур» и многих других. Он стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт на Красной площади. Музыкант ушел из жизни 22 ноября 2017 года.

Скрипач, победитель Первого международного конкурса имени Чайковского. В 1958 году его выступление настолько поразило членов жюри, что каждый из них поставил участнику наивысшую оценку. 16 октября 1931 года родился народный артист Советского Союза Валерий Климов. Именно после того конкурса Чайковского началась блестящая карьера музыканта. С гастролями Валерий Александрович объехал весь мир, публика встречала артиста овациями. Он сотрудничал со знаменитыми оркестрами, в том числе с Госоркестром СССР под управлением Светланова. Сейчас Валерий Климов живёт в Германии.

Угрюмые поместья, гнетущая атмосфера, строгое воспитание, жизнь в приюте – 16 октября 1847 года в свет вышел роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Первое издание называлось «Джейн Эйр: Автобиография». Книгу Шарлотта опубликовала под мужским псевдонимом Каррер Белл. Читатели сразу же полюбили роман. Собственные непростые судьбы три сестры-писательницы - Шарлотта, Эмили и Энн - отразили в своём творчестве. Роман «Джейн Эйр» одним из первых в литературе поднял тему женского равноправия.

16 октября – день рождения радиостанции «Юность». В 1962 году появилась первая российская радиостанция с собственным форматом, созданная для молодой аудитории. Именно на волнах «Юности» впервые звучали имена и песни многих звезд эстрады, ставшие затем хитами. Изначально программы «Юности» выходили на волнах Всесоюзного радио, а с 1991 года – на отдельной частоте. Радиостанция была закрыта 22 февраля 2016 года.