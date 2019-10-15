Этот день как дата: 15 октября

Этот день как дата

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 15.10.2019

«Бесчисленное множество факелов над залом и вокруг давало такой сильный свет, что он оставил бы позади себя любой прекрасный солнечный день в году», - так хореограф Бальтазар де Божуайё описывал первый в истории театра балет. 15 октября 1581 года королевский двор в Париже увидел «Комедийный балет королевы», или «Цирцею». Все роли исполняли члены королевской семьи и придворные, танцуя среди декораций в пышных костюмах. В основе спектакля сюжет из поэмы «Одиссея» Гомера. Яркий спектакль «Цирцея» длился в Лувре почти пять часов и завершил празднества в честь свадьбы Маргариты Лотарингской. Искусство балета зародилось в Италии и расцвело во Франции. В его основе – придворные танцы. Позже добавились элементы геометрических фигур и сюжетная линия.

«Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды…» - говорил критик Виссарион Белинский. 15 октября 1814 года на свет появился Михаил Лермонтов. В своих дневниках поэт писал о себе: «Я думаю, что в такой душе много музыки». Михаил Юрьевич и сам сочинял музыку, однако ноты не сохранились. Творчество Лермонтова отразилось в огромном количестве музыкальных произведений. Только к одной «Казачьей колыбельной песни» написали музыку более полусотни композиторов. Очень ценил творчество Лермонтова композитор Антон Рубинштейн, переложив на музыку его поэмы «Хаджи-Абрек», «Демон», «Купец Калашников», стихотворения «Ангел», «Горные вершины», «Еврейская мелодия» и другие. На стихи Лермонтова писали романсы Алябьев, Варламов, Даргомыжский.

15 октября 70 года до нашей эры родился Публий Вергиилий Марон - римский поэт, автор стихов «Буколики» и национального римского эпоса «Энеида». В этот же день, но уже в 1990 году Михаилу Горбачёву присудили Нобелевскую премию мира. А 15 октября 1900 - родился Иван Скобцов, оперный певец (баритон), солист Большого театра, в котором проработал почти тридцать лет. Выпускник Московской консерватории Иван Михайлович прославился как исполнитель романсов и русских народных песен. В советское время записи Скобцова часто звучали по радио.