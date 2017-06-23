DW представляет: фестиваль Bachfest-2017

DW в гостях у радио «Орфей»

Анастасия Буцко

Время выхода: Последняя суббота каждого месяца, 20.00

Дата выпуска: 23.06.2017

Июнь в нашем музыкальном календаре – месяц Баха. Именно в июне в Лейпциге проходит Bachfest – фестиваль музыки великого Иоганна Себастьяна Баха. Концерт-открытие фестиваля прозвучит в июньском выпуске передачи "DW в гостях у радио "Орфей".

Программный акцент как фестиваля в целом, так и концерта-открытия – связь Баха и "отца Реформации", теолога и проповедника Мартина Лютера. В этом году отмечается 500-летие Реформации. Хотя Лютер жил приблизительно за двести лет до Баха, связь двух гигантов немецкого духа очевидна. Бах был убежденным протестантом. Тексты Мартина Лютера и идеи реформации служили для него источником вдохновения на протяжении всей жизни. Творчество Баха во многом - интенсивный диалог с Лютером, причем диалог как духовный, так и эстетический.

Для открытия Баховского праздника, состоявшегося 9 июня, была составлена программа из сочинений самого Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди, одного из первых поклонников и пропагандистов музыки Баха.

Концерт выходит в эфир 24 июня в 20 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и Московской области, на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/livebroadcast .