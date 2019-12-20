«Дневник меломана». 23 — 26 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 22.12.2019

Масштабные симфонические полотна, оперы в концертном исполнении, виртуозные концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерные вечера, признанные мэтры и восходящие звезды – все это в филармонической афише предстоящей недели.

В понедельник 23 декабря в Концертном зале им. Чайковского Большой симфонический оркестр, который уже 26 лет носит имя П.И.Чайковского, исполнит две симфонии композитора – Первую («Зимние грезы») и Шестую («Патетическую»). Между ними 27 лет – практически, вся жизнь великого композитора с ее взлетами, триумфами и разочарованиями. Удивительно, но у этих таких разных симфоний – в чем-то похожая судьба. Обе не сразу были приняты и профессионалами, и публикой: премьера Первой в феврале 1868 года прошла незамеченной, а первое исполнение Шестой в октябре 1893 года и вовсе вызвало недоумение. Первую оценили спустя несколько лет после многочисленных переделок, Шестую – через несколько дней, после трагической кончины Чайковского, когда симфония прозвучала под управлением Эдуарда Направника. Сегодня каждая нота этих шедевров отзывается в наших сердцах. И уж, конечно, и о нас самих, и о жизни эта музыка говорит больше, чем многие строки тех странных уничтожающих рецензий. 23 декабря две симфонии Чайковского прозвучат в трактовке большого мастера и знатока этой музыки Владимира Ивановича Федосеева.

24 декабря – вечер многих возможностей и, следовательно, трудного выбора.

- В Большом зале консерватории - Российский национальный оркестр, маэстро Михаил Плетнев и пианист Денис Мацуев исполнят Второй концерт Листа, а также: Бурлеску Рихарда Штрауса для фортепиано с оркестром и Шестую симфонию Брукнера. Выдающиеся музыканты и роскошная программа, значительную часть которой вполне можно отнести к раритетам.

- В зале им. Чайковского – концертное исполнение оперы Верди «Аида» представят солисты, оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Сегодня практически все оперы композитора представлены в репертуаре этого театра, «Аида» существует даже в двух постановках – Алексея Степанюка и Даниэля Финци Паски. В июне этого года «Аида» стала одним из центральных событий фестиваля «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге. В Москве главные партии исполнят звезды Мариинского театра Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Роман Бурденко, Михаил Петренко, а также приглашенный солист Мариинки Ованес Айвазян.

- А в Концертном зале им. Рахманинова в Филармонии 2 в этот вечер 24 декабря Российский национальный молодежный симфонический оркестр, маэстро из Нидерландов (но родом из России – из Петербурга) Даниэль Райскин и пианист Борис Березовский будут играть Рахманинова (Второй фортепианный концерт) и Сюиту из балета «Лебединое озеро» Чайковского, составленную Даниэлем Райскиным. За час до начала концерта в фойе зала композитор Петр Климов прочтет лекцию «Концерт для лебедей с оркестром» (между прочим, он известен смелой попыткой реконструировать ненаписанную симфонию Чайковского с условным названием «Жизнь»).

24 декабря - первый из двух концертов, которые музыканты дадут в таком составе и с этой программой. Второй - 25 декабря, но уже в Концертном зале имени Чайковского.

Еще два прекрасных концерта - и оба 26 декабря. В Большом зале консерватории Госоркестр, маэстро Василий Петренко и молодые мэтры скрипач Иван Почекин и виолончелист Александр Бузлов исполнят Брамса (Двойной концерт) и Рахманинова – «Симфонические танцы».

А в Концертном зале имени Чайковского в этот вечер несравненная Элисо Вирсаладзе, которую Святослав Рихтер как-то назвал артисткой большого масштаба и очень честным музыкантом, будет играть Чайковского, Прокофьева и Шумана. Кстати, тот же Рихтер однажды после концерта пианистки воскликнул: «Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Вирсаладзе?»

Выбор – за вами! «Дневник меломана» листала Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!