«Дневник меломана». 20 — 22 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 20.12.2019

В Московской филармонии продолжается фестиваль «Русская зима», а это значит, каждый вечер – яркие программы и прославленные солисты.

В пятницу 20 декабря в Концертном зале имени Чайковского вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением маэстро Юрия Симонова выступит Вадим Холоденко, воспитанник Веры Васильевны Горностаевой, лауреат многих престижных и труднейших конкурсов, в том числе победитель XIV Международного конкурса пианистов им. Вана Клиберна. В концерте 20 декабря он будет играть фортепианный концерт Эдварда Грига, а маэстро Симонов исполнит бетховенскую увертюру «Леонора №3» и Пятую симфонию Малера с божественным по красоте и тишайшим Адажиетто.

Следующим вечером, 21 декабря также в Концертном зале имени Чайковского в рамках фестиваля «Русская зима» свой третий московский концерт даст выдающийся австрийский пианист Рудольф Бухбиндер. Это будет клавирабенд, в котором прозвучат пять бетховенских сонат, включая знаменитую 23-ю – «Аппассионату». Рудольф Бухбиндер – страстный пропагандист музыки Бетховена: цикл из 32 сонат композитора он сыграл более чем в 50 городах мира. Его интерпретации основаны на тщательном исследовании рукописей. Пианист собрал 39 полных изданий фортепианных сонат Бетховена! В своих интервью он признается: «Меня до сих пор приводит в изумление исследовательская работа над фортепианным наследием Бетховена. Даже те произведения, которые я сотни раз исполнял, я всегда читаю как новшество». Об этих открытиях Рудольф Бухбиндер рассказывает и в своих книгах, одна из них - «Мой Бетховен - жизнь с мастером». В честь предстоящего юбилея Бетховена пианист готовит премьеру: он обратился к двенадцати современным композиторам (среди которых, например, Тань Дунь, Кшиштоф Пендерецкий, Родион Щедрин, Лера Ауэрбах) и они согласились написать «Новые вариации на тему Диабелли» - ту самую, на которую Бетховен создал свой знаменитый цикл.

Вечером 22 декабря в Концертном зале имени Чайковского – еще одна монографическая программа. На этот раз из произведений Иоганнеса Брамса. Известно, что композитор преклонялся перед Бетховеном, страшился сравнения с ним, постоянно слышал за собой «шаги гиганта». И не случайно Первую симфонию Брамса знаменитый дирижер Ганс фон Бюлов назвал «Десятой Бетховена». 22 декабря Первая симфония Брамса прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева, а продолжит вечер знаменитый Скрипичный концерт Брамса, созданный в содружестве с великим скрипачом Йозефом Иоахимом. Солировать будет прославленный виртуоз и интеллектуал Вадим Глузман, который играет на скрипке работы Страдивари – ее часто называют «скрипкой Ауэра» по имени одного из известных ее владельцев и по сути одного из создателей отечественной скрипичной школы – Леопольда Ауэра.

В это же время, совсем рядом, буквально через стенку – в Камерном зале филармонии в исполнении Квартета имени Давида Ойстраха будут звучать «Романтические квартеты» - Бетховена, Шумана, Мендельсона.

Все это лишь надводная часть филармонического айсберга, еще больше концертов вы найдете на сайте.

«Дневник меломана» вместе с вами перелистала Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!