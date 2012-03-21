В эфире: «Дневник меломана». 16 — 21 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 16.12.2019

«Русская зима» — в самом разгаре, а значит, градус концертной жизни только повышается. Кстати, «Русская зима» — этот не только время года, а еще и старейший филармонический фестиваль, который существует уже более полувека и проводится в Концертном зале им. Чайковского во второй половине декабря, накануне Нового года.

16 декабря в этом прекрасном зале в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом которого в этот вечер будет маэстро Александр Анисимов, выступит пианист Александр Романовский — один из самых востребованных музыкантов своего поколения, победитель международного конкурса в Больцано, лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Пианист, которого музыкальные критики называют «истинным хранителем традиций великой русской фортепианной школы». В его исполнении прозвучит Третий фортепианный концерт Рахманинова, а оркестр добавит ярких красок в декабрьский сумрак — в программе «Итальянское каприччио» Чайковского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.

Три вечера — 17, 19 и 21 декабря в Концертном зале им. Чайковского пройдут под знаком Бетховена. В 2020 году исполнится 250 лет со дня его рождения. И хотя юбилей будет отмечаться в конце года, масштаб этого гения шире любых временных рамок. В декабре нынешнего года легендарный австрийский пианист Рудольф Бухбиндер продолжает свой проект «Людвиг ван Бетховен. Все фортепианные сонаты» — это второй год цикла, который стартовал в прошлом сезоне. Тогда же маэстро исполнил Первый и Пятый фортепианные концерты Бетховена, а теперь, 17 декабря Рудольф Бухбиндер вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Светланова представляет концерты № 2,3 и 4 как дирижирующий солист. Два других вечера, 19 и 21 декабря, посвящены сонатам.

Еще один концерт в рамках «Русской зимы» — и тоже с участием выдающегося пианиста. Валерий Афанасьев — пианист, философ, писатель, поэт. Они пишет на французском и английском — романы, повести, рассказы, стихи, комментарии к «Божественной комедии». «Некоторые люди сужают мир. Другие — пытаются его расширить». Это строки из его «Эссе о музыке», они, конечно же, и о нем, одном из самых необычных артистов, которому рады в любой стране мира. В московском концерте, который состоится 20 декабря в Концертном зале им. Чайковского, Валерий Афанасьев в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова исполнит концерт Грига. Также в программе бетховенская увертюра «Леонора № 3» и Пятая симфония Малера.

И еще один примечательный, а может быть, и самый важный концерт недели, ведь он направлен в будущее. 18 декабря в Концертном зале им. Чайковского — второй концерт цикла «Язык музыки». Этот цикл в первую очередь адресован самой трудной аудитории — подросткам, тем, для кого мир академической музыки кажется далеким и непонятным. Главная задача проекта — научить их любить и понимать язык музыки. Второй концерт цикла посвящен клавишным инструментам — органу, клавесину, роялю. Слушатели узнают об их истории, особенностях конструкции и, конечно, услышат их звучание. Помогать ведущим — Марии Холкиной и Ярославу Тимофееву будут молодые солисты клавесинистка Анастасия Антонова, органист Лука Гаделия, а также блистательные юные исполнители, лауреаты множества международных конкурсов Александра Стычкина, Тимофей Владимиров, Валентин Малинин и Софья Меньшикова, которые лишь немногим старше аудитории. А еще на сцене обязательно будет Российский национальный молодежный симфонический оркестр и маэстро Валентин Урюпин.

«Дневник меломана» вместе с вами перелистала Ольга Кордюкова.

Встретимся на концерте!