В эфире: «Дневник меломана». 13 — 15 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 13.12.2019

Филармоническая афиша ближайших дней радует своим жанровым разнообразием и первоклассными солистами: пианист Пьер-Лоран Эмар, скрипач Николай Цнайдер, певцы сэр Брин Терфель и Яна Иванилова, барокко, романтизм, классика, признанные шедевры и раритеты.

13 декабря в Концертном зале им. Чайковского вместе с Национальным филармоническим оркестром России, за пультом которого в этот вечер будет стоять Константин Хватынец — когда-то стажер этого оркестра, ученик Г.Рождественского, а ныне главный дирижер театра Московская оперетта, выступит выдающийся французский пианист Пьер-Лоран Эмар. Обладательмногих престижных музыкальных премий, знаток и страстный пропагандист музыки современных композиторов, он не ограничивает себя ее рамками — доказательство тому программа концерта 13 декабря. В ней — два великих фортепианных концерта — Второй Бартока и 25-ый Моцарта.

Следующим вечером, 14 декабря, в Концертном зале им. Чайковского зазвучит уникальная скрипка Гварнери «Дель Джезу». Принадлежавшая Фрицу Крейслеру, теперь она поет в руках этого 44-летнего выдающегося датского скрипача (добавлю — и дирижера). Кстати, среди его учителей — легендарный Борис Кушнир, а среди многочисленных побед — первая премия на конкурсе Королевы Елизаветы и третья на конкурсе Сибелиуса. В программе нынешнего концерта — труднейший скрипичный концерт Яна Сибелиуса, а также редко звучащая Восьмая симфония Дворжака. Вместе с Николаем Цнайдером на сцене зала им. Чайковского будет Госоркестр им. Евгения Светланова, за дирижерским пультом — австрийский маэстро Штефан Владар.

15 декабря, в воскресенье, в Концертном зале им. Чайковского — еще одна мировая звезда. На этот раз — оперной сцены. Сэр Брин Терфель в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением молодого талантливого маэстро Валентина Урюпина представит интереснейшую и разнообразнейшую программу, составленную «по следам» его сольного альбома 2010 года с провокационным названием Bad Boys. В диске действительно собраны всевозможные оперные злодеи, мошенники и хулиганы — завистник Яго, лекарь-шарлатан Дулькамара, плут Фигаро, наркоторговец Спортинг Лайф, подлый начальник полиции Скарпиа, бандит Мэкки-Нож и сам сатана — Мефистофель. Некоторые из них благодаря огромному драматическому дарованию Брина Терфеля и его великолепному голосу (у него бас-баритон) предстанут в воскресный вечер перед московской публикой. Впрочем, будут не только злодеи — будет и бедный торговец Тевье-молочник, и французский плантатор Эмиль де Бек, и даже страдающий царь Борис Годунов.

В этот же вечер в Камерном зале филармонии Ансамбль «Солисты Барокко» и Яна Иванилова представят музыку лучших учеников Вивальди, приехавших работать при русском дворе и навсегда оставшихся в России; в Филармонии 2 в зале им. Рахманинова «Солисты Москвы» и маэстро Юрий Башмет в цикле «Диалоги с Шубертом» исполнят музыку Моцарта, Бетховена, Брамса, Малера, нашего современника Кузьмы Бодрова и, конечно, Шуберта; а в Малом зале Филармонии 2 пианист Сергей Арцибашев будет играть Бетховена и Шопена. Программа называется «Лунная соната» и этот бетховенский шедевр, тоже, конечно, прозвучит.

«Дневник меломана» перелистала Ольга Кордюкова.

Встретимся на концерте!