В эфире: «Дневник меломана». 10 — 14 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 09.12.2019

Календарная зима почти совпадает с «Русской зимой» — знаменитым филармоническим фестивалем, который существует уже более полувека. В этом году фестиваль начнется 11 декабря и завершится 31 декабря, накануне Нового года. На предстоящей неделе мы ждем первых именитых гостей этого фестиваля.

11 декабря в Концертном зале им. Чайковского — сольный клавирабенд даст один из крупнейших мастеров фортепианного искусства наших дней — французский пианист Пьер-Лоран Эмар. В программе — Бетховен, Шёнберг, Берг. Такое соседство далеких, казалось бы, друг от друга творцов позволяет пианисту высветить связи Бетховена с новой музыкой последнего столетия.

Программы, в которых Бетховен встречается с самыми разными авторами XX–XXI веков, Пьер-Лоран Эмар исполняет в Берлине, Париже, Лондоне, Токио, городах США, а теперь и в Москве. Это увлечение музыкой композиторов-современников захватило его еще в юности. Уже в 12 лет Эмар был представлен Оливье Мессиану и впоследствии стал одним из выдающихся интерпретаторов его сочинений. Возможно, кто-то из меломанов помнит тот невероятный «полуподпольный» концерт в Москве, который пианист дал в 1981 году в концертном зале Физического института Академии наук. Тогда он сыграл цикл Мессиана «Двадцать взглядов на лик младенца Иисуса». Для многих это исполнение стало настоящим откровением.

Кстати, сольной программой в Москве пианист не ограничится — уже через день, 13 декабря, там же, в Концертном зале имени Чайковского, Пьер-Лоран Эмар в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Константина Хватынца исполнит Второй концерт Бартока и 25-ый Моцарта.

Еще один долгожданный гость и участник фестиваля «Русская зима» — выдающийся скрипач Николай Цнайдер. В его руках поет один из самых знаменитых инструментов в истории — скрипка Гварнери «Дель Джезу» 1741 года. Многие годы этим инструментом владел Фриц Крейслер.

12 декабря Николай Цнайдер выступит в Концертном зале имени Чайковского в камерной программе — вместе с американским пианистом Робертом Кулеком. Их дуэт существует уже более десяти лет. В преддверии 250-летия со дня рождения Бетховена (эту дату мы будем отмечать в декабре 2020 года) они подготовили монографическую программу, куда вошли четыре скрипичные сонаты, включая Первую и Четвертую, а также Шестую и Седьмую, посвященные русскому царю Александру I.

Еще раз мы услышим Николая Цнайдера 14 декабря. На сцену Концертного зала им. Чайковского он выйдет вместе с Госоркестром России и дирижером Штефаном Владаром и исполнит скрипичный концерт Яна Сибелиуса.

А чуть раньше, 10 декабря, в Концертном зале им. Рахманинова в Филармонии-2 органист Александр Фисейский откроет абонемент «Шедевры органной музыки». В нынешнем сезоне этот цикл посвящен Баху и трем национальным школам — русской, французской и испанской. В первом отделении прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, а во втором Александр Фисейский исполнит музыку российских композиторов — от князя Одоевского до Шостаковича, Шнитке и Губайдулиной. Орган, который установлен в Филармонии-2 — необычный. Он дает возможность услышать звучание инструментов, возведенных прославленными органостроителями прошлого и настоящего в разных уголках земного шара.

Ну чем не машина времени?

«Дневник меломана» вместе с вами листала Ольга Кордюкова.

Встретимся на концерте!