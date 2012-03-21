В эфире: «Дневник меломана». 5— 7 декабря

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 06.12.2019

Филармонический декабрь — самый жаркий месяц концертного сезона. Проблемы выбора в эти дни уже не существует — можно наугад отправиться в любой зал (если у вас есть, конечно, такая возможность), и вы непременно услышите великолепную программу в превосходном исполнении. Доказательства? Вот же они.

В пятницу 6 декабря, в Концертном зале им. Чайковского — «Прощальная триада». Музыку Сергея Васильевича Рахманинова — Третью симфонию, Рапсодию на тему Паганини, «Симфонические танцы» — произведения, созданные композитором в последние годы жизни, исполнят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и пианистка Екатерина Мечетина. Кстати, этот концерт будет транслироваться на филармоническом сайте в режиме online.

В этот же вечер, но в Филамонии-2 Константин Лифшиц будет играть Баха. Семь лет назад пианист записал все семь клавирных концертов великого Баха со Штутгартским камерным оркестром, дирижируя им из-за рояля. В нынешнем концерте пианист вместе с Московским камерным оркестром MUSICA VIVA представит мини-марафон из четырех клавирных концертов Иоганна Себастьяна.

7 декабря на сцену Концертного зала им. Чайковского вместе с молодыми музыкантами — Российским национальным молодежным симфоническим оркестром выйдут представители музыкального Олимпа — маэстро Юрий Симонов и пианист Барри Дуглас, которого российская публика раз и навсегда полюбила еще в далеком 1986 году, когда на конкурсе Чайковского он был удостоен золотой медали. Увертюра к «Волшебной флейте» Моцарта, Фортепианный концерт Шумана, «Фантастическая

симфония» Берлиоза — программа, обреченная на успех, но какая ответственная! Для молодых музыкантов это важный шаг в завоевании нового репертуара и встреча с выдающимся солистом, а для мэтров — возможность поделиться с новым поколением своим бесценным опытом. Правда, говорят, билеты на этот концерт уже проданы, но ведь иногда и чудеса случаются?

В воскресенье, 8 декабря, в Концертном зале имени Чайковского — кульминация недели. «Неистовый Роланд» — редкая опера Антонио Вивальди — прозвучит в исполнении оркестра Armonia Atenea под управлением Георга Петру и блистательной международной команды солистов. Назову лишь два имени — и вы согласитесь, что идти обязательно! Контратенор Макс-Эмануэль Ценчич и ангельское сопрано Юлия Лежнева. Опера примечательна виртуозностью партий, на редкость выразительными речитативами, а также потрясающей по силе воздействия сценой безумия главного героя.

В этот же вечер в Камерном зале филармонии — концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора ХХ века Мечислава Вайнберга. Сегодняшние критики называют его третьим выдающимся композитором советской эпохи, ставят его имя в один ряд с Прокофьевым и Шостаковичем. На долю этого скромного интеллигентного и невероятно талантливого человека выпало огромное количество трагических испытаний.

При жизни Вайнберг был не самым исполняемым композитором, Но вот парадокс — музыку его, не зная имени автора, при этом любили все: вспомним фильмы «Укротительница тигров», «Летят журавли», «Последний дюйм», «Тегеран 43», мульфильмы «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух» и еще более 60 картин. Но только теперь, в 21 веке мы по-настоящему открываем для себя его творчество.

8 декабря солисты Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова будут играть камерную музыку Вайнберга.

«Дневник меломана» вместе с вами листала Ольга Кордюкова.

Встретимся на концерте!