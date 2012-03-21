В эфире: «Дневник меломана». 25—29 ноября

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 25.11.2019

Предстоящая филармоническая неделя вполне может претендовать на звание чемпиона по насыщенности и концентрации ярких музыкальных событий. Судите сами.

В понедельник 25 ноября в Концертном зале имени Чайковского Певческая капелла Санкт-Петербурга под руководством Владислава Чернушенко исполнит «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Созданная в начале 80-х годов ХХ века под влиянием творчества Василия Шукшина, эта масштабная симфония-действо уже много лет являются одной из «визитных карточек» Певческой капеллы. О содержании «Перезвонов» сам автор писал так: «...начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда». Концерт приурочен к юбилею Валерия Гаврилина — 17 августа исполнилось 80 лет со дня его рождения.

Вторник 26 ноября — день драматический для меломанов. Очень трудный выбор: в трех разных залах концерты один лучше другого.

В Большом зале консерватории 24 прелюдии Шопена и знаменитую 29-ю сонату Бетховена («Hammerklavier») играет один из интереснейших молодых российских пианистов, питомец Веры Горностаевой Андрей Гугнин.

В Камерном зале филармонии произведения Брамса, Вайнберга и Ретинского исполняют... востребованные во всем мире яркие и харизматичные дирижеры Валентин Урюпин и Максим Емельянычев. Нет, дирижировать в этот вечер они не будут — Максим сядет за рояль, а в руках у Валентина будет кларнет. Редкая возможность увидеть сразу двух маэстро на одной сцене и услышать, насколько совершенно их исполнительское мастерство и умение слушать партнера по ансамблю.

А в Концертном зале им. Чайковского в этот же вечер 26 ноября — несравненная удивительная потрясающая Мари-Николь Лемьё, обладательница гибкого, легкого контральто и сокрушительного артистического обаяния. Ее коронный репертуар — барокко, особенно Вивальди — оперы «Неистовый Роланд», «Гризельда», «Верная нимфа», «Торжествующая Юдифь» и, конечно, «Stabat Mater». Именно Вивальди будет петь Мари-Николь Лемьё в Концертном зале им. Чайковского вместе с барочным оркестром Bollenti Spiriti и одним из самых востребованных дирижеров аутентичного направления Стефано Монтанари.

Вечер 27 ноября поклонникам прекрасного вокала подарит не менее сильные переживания: в Концертном зале им. Чайковского вместе с оркестром «Новая Россия» и маэстро Юрием Башметом выступит великолепная Ольга Бородина. В программе — Песни Малера на стихи Рюккерта, а также симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса и Пятая симфония Бетховена.

29 ноября на сцене Концертного зала им. Чайковского — звездная «сборная» молодых музыкантов: Максим Емельянычев — один из самых успешных российских дирижеров, скрипач Айлен Притчин — лауреат ХVI конкурса Чайковского, Ярослав Тимофеев — эксперт Московской филармонии, музыковед, критик и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. В программе — «Трагическая увертюра» Брамса, Скрипичный концерт Бетховена и Девятая симфония Дворжака.

Надо ли говорить, что все перечисленное — лишь надводная часть айсберга, еще больше концертов — на филармоническом сайте.

«Дневник меломана» вместе с вами листала Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!