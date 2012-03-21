В эфире: «Дневник меломана». 22—24 ноября

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 22.11.2019

Выходные начнутся с музыки великого Баха. Именно ею откроет свой клавирабенд знаменитый польский пианист Пётр Андершевский, которого критика называет эксцентриком, романтиком, алхимиком звука. С первым определением, пожалуй, можно и поспорить — далеко в прошлом остался тот невероятный его поступок, когда в полуфинале престижного фортепианного конкурса в Лидсе он вдруг прервал выступление и покинул сцену — ну, не понравилось ему, как он играл Вариации Веберна! Сегодня Андершевский — серьезный музыкант, совершенно не склонный к эпатажным поступкам. Но когда он кладет руки на клавиши, зал погружается в транс: такая хрупкая красота, такая печаль от конечности всего сущего и такое волшебство звука! Благодаря музыке он путешествует во времени и в пространстве. Кстати, именно так «Петр Андершевский, беспокойный путник» режиссер Бруно Монсенжон назвал один из своих фильмов об этом музыканте. В пятницу вечером, 22 ноября в Концертном зале им.Чайковского — все самое прекрасное от Петра Андершевского — несколько прелюдий и фуг из Второго тома Хорошо темперированного клавира И.С. Баха, «Утренние песни» Шумана, 31-ая Соната Бетховена.

В субботу — иные филармонические горизонты. Днем, в 13 часов, в Концертном зале им. Чайковского очередной концерт масштабного проекта Московской филармонии «Виртуальный концертный зал». Выступление прославленного Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого будет транслироваться практически во всех регионах России в трех сотнях залов, оснащенных великолепной техникой, позволяющей сохранить чистоту и качество звука и изображения и создавать эффект присутствия на концерте.

А субботним вечером в Концертном зале им. Чайковского — песни и стихи Булата Окуджавы. «Заезжий музыкант» — эта песня Булата Шалвовича дала название всей программе, в которой известные артисты — Елена Камбурова, Светлана Крючкова, Евгения Симонова, Ирина Муравьева, Дмитрий Назаров, Валерий Баринов и многие-многие другие прочтут, пропоют, проживут его такие простые и такие пронзительные поэтические строчки. И про заезжего музыканта, и про Арбат, и про пехоту, про виноградную косточку и про старый пиджак, про московского муравья и про Моцарта, про жизнь и поэзию.

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.

Остаются век, полвека, год, неделя, час,

три минуты, две минуты, вовсе ничего...

Берегите нас. И чтобы все — за одного.

В воскресенье, 24 ноября в Концертном зале им. Чайковского — сделав круг, возвращаемся к истокам. Хоральные прелюдии и фуги И.С.Баха, Фантазии и фуга на тему B.A.C.H. Листа, «Молитва» Франка — в исполнении Джампаоло ди Роза, итальянского органиста, а также пианиста, клавессиниста, органостроителя, педагога, музыковеда и блестящего импровизатора (ученика легендарного Жана Гийю). Кстати, импровизацию его на этом концерте, который пройдет в рамках XV Международного фестиваля «Девять веков органа», тоже, обязательно услышим.

«Дневник меломана» перелистала Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!