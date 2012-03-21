В эфире: «Дневник меломана». 19—21 ноября

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 18.11.2019

Предстоящая неделя полна музыкальных контрастов – будет и барокко, и джаз, и музыка кино, и триумф виолончели, и всяческие «проделки и кунштюки» - конечно, музыкальные.

Кстати, именно так «Музыкальные проделки и кунштюки», называется программа, которую 21 ноября, в четверг, в Филармонии 2, но в Малом зале представят Государственный академический камерный оркестр России, его солисты и концертмейстер Илья Мовчан. Прозвучат «Популярные мелодии пяти веков» (музыка для струнных, чуть-чуть приправленная ирландской волынкой, барочной гитарой и колёсной лирой). Композиторы - Молинаро, Люлли, Вивальди, Боттезини, Моцарт, Паганини, Бриттен, Морриконе.

Днем раньше, там же, в Малом зале Филаримонии 2 – «Танцы со временем» затеют скрипачка Елена Ревич, гитарист Дмитрий Илларионов и баянист Николай Сивчук. От Пахельбеля до Чайковского, от Гранадоса до Копленда, от Бартока до Пьяццоллы – трудно представить себе что-то более темпераментное и зажигательное.

А начнется неделя с диаметрально противоположной по настроению программы - 19 ноября в Большом зале консерватории Камерный ансамбль «Солисты Москвы», скрипач Максимилиан Симон и маэстро Юрий Башмет вместе со слушателями исследуют сумрачные глубины трагедии. В программе - «Траурная», 44-ая симфония Гайдна, «Траурный скрипичный концерт» Хартманна, «Трагическая», 4 симфония Шуберта. Быть может, хотя бы в бисах мелькнет луч света и надежды?

20 ноября в Концертном зале имени Чайковского – закрытие XI Международного фестиваля VIVACELLO. Борис Андрианов – выдающийся музыкант и вдохновитель фестиваля - со своими друзьями и коллегами – скрипачом Сергеем Догадиным, пианистом Андреем Коробейниковым, виолончелистами Рафаэлем Уоллфишем и Лорой Ван дер Хейден, а также Большим симфоническим оркестром имени Чайковского будут играть современную музыку. Из трех заявленных произведений, два – российские премьеры!

21 ноября в Большом зале консерватории Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России в преддверии 85-летия со дня рождения Альфреда Шнитке исполнят его Вторую симфонию, написанную в 1980 году под впечатлением посещения монастыря Сан Флориан в Австрии, где работал и был похоронен Брукнер (ему же сочинение и посвящено) и «Стихи покаянные», написанные Шнитке к 1000-летию крещения Руси на тексты 16 века. Кстати, первое исполнение этого сочинения состоялось 26 декабря 1988 года в Доме культуры МГУ на Ленинских горах, пел Государственный камерный хор, а дирижировал маэстро Полянский.

В этот же вечер, но в Концертном зале имени Чайковского – «Живая музыка экрана». Прославленный оркестр кинематографии под управлением бессменного маэстро Сергея Ивановича Скрипки представят музыкальные портреты композиторов Мечислава Вайнберга и Анатолия Лепина. В программе - музыка к любимым кинолентам и мультфильмам - «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух», «Летят журавли», «Тегеран-43», «Последний дюйм», «Солдат Иван Бровкин», «Девушка без адреса», «Карнавальная ночь» … Всего не перечислишь, это тот случай, когда точно лучше услышать.

С вами была Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!