В эфире:«Дневник меломана». 15 —17 ноября

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 15.11.2019

В пятницу в Москву приезжает один из самых известных хоровых коллективов Германии, который специализируется на исполнении музыки И.С.Баха. Это подчеркнуто даже в его названии — Мюнхенский Баховский хор. Он был создан в середине прошлого века и свою известность получил под руководством дирижера и органиста Карла Рихтера. В 2005 году во главе хора стал известный клавесинист и дирижер Хансйорг Альбрехт, которого мы и увидим в качестве лидера коллектива в двух московских концертах — 15 ноября в Концертном зале имени Чайковского и 16-ого — в Филармонии 2. Программа концерта — «Отец и сыновья». Отец, конечно, великий Иоганн Себастьян, сын — Карл Филипп Эммануил. Он известен как Берлинский или Гамбургский Бах и считается одним из основателей классического музыкального стиля. Моцарт говорил о нем так: «Он отец, мы — мальчишки. Тот из нас, кто чего-либо стоит, научился у него», а Бетховен выражал ему «искреннее восхищение и уважение». В исполнении Мюнхенского Баховского хора, Государственного академического камерного оркестра России, солистов из Германии, органиста Александра Фисейского и маэстро Альбрехта прозвучат два «Магнификата» для хора, солистов и оркестра — отца и сына, а также Третья оркестровая сюита Иоганна Себастьяна и концерт для гобоя Карла Филиппа Эммануила.

В субботу в Концертном зале имени Чайковского — уникальный камерный вечер. Пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Князев — поистине звездный дуэт! — играют Рахманинова и Бетховена. Но если виолончельная соната Рахманинова прозвучит в ее первоначальной оригинальной версии, то «Крейцерова соната» Бетховена, как известно, написанная для скрипки и фортепиано, будет исполнена в переложении для виолончели. Впрочем, те, кто следят за творчеством Александра Князева, наверное, не слишком удивятся — многим памятны и другие его переложения, например, Симфонии-кончертанте Моцарта, где партию альта он «подарил» своему любимому инструменту — виолончели.

Для любителей музыкальных редкостей: в субботу в Камерном зале филармонии ансамбль солистов «Мадригал» представит программу «Король-композитор». В ней прозвучат кантиги Альфонсо Десятого Мудрого — короля Кастилии и Леона, правившего в 13 веке. По мнению историков, он действительно был правителем неординарным. При нем был издан сборник законов и составлены астрономические таблицы, сделаны переводы многих научных текстов с арабского на испанский и написана «Книга игр», содержащая сотни шахматных задач. А еще он прославился как поэт и трубадур — его перу принадлежат Кантиги о Деве Марии. (Кантига — это одноголосная песня, широко распространенная в Испании и Португалии в 13-15 веках.)

В воскресенье, 17 ноября в Концертном зале им. Чайковского всего один концерт даст французский ансамбль с красивым и говорящим названием «Les Arts Florissants», что значит «Цветущие искусства». Он был создан 40 лет назад легендарным Уильямом Кристи. Как и в прошлом сезоне, маэстро представит публике молодых солистов, участников основанной им вокальной академии «Сад голосов». К юбилейному сезону артисты подготовили несколько программ, одна из них — опера Моцарта «Мнимая садовница» прозвучит в Москве. "Viva maestro!«— восторженно кричала публика на премьере «Мнимой садовницы» 13 января 1775 года в Мюнхене. Не удивлюсь, если такие же возгласы услышу в воскресенье в Москве.

«Дневник меломана» перелистала для вас Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!