В эфире: «Дневник меломана». 11 — 15 ноября

Дневник меломана

Понедельник и пятница - 9.20, 18.20 выходные - 10.20, 16.00

Дата выпуска: 11.11.2019

На будущей неделе филармоническая «погода» категорически не соответствует унылому и сумрачному ноябрю. Каждый вечер — яркие музыкальные события, и кульминация — в первые же дни недели.

В понедельник и во вторник в Филармонии 2 на Юго-Западе — два сольных концерта Михаила Плетнева. В этом зале Михаил Васильевич играет не впервые. Мне, например, особенно памятна его прошлогодняя январская программа из произведений Рахманинова. Судя по тому, что музыкант возвращается в этот зал, акустика и атмосфера ему нравятся, а любимый рояль Shigeru Kawai обязательно приедет в Филармонию 2 на эти концерты вместе с хозяином. Программы абсолютно идентичные — сонаты Моцарта и Бетховена, но, думаю, правы те, кто попытается попасть на оба вечера. Кстати, за час до концерта (оба раза) в фойе зала им. Рахманинова — лекция «Изгнание из рая» молодого музыковеда Ярослава Тимофеева, который умеет интересно и просто (но отнюдь не упрощенно!) рассказывать о сложных вещах.

13 ноября в Концертном зале имени Чайковского — певица, которую называют «лучшей Травиатой со времен Марии Каллас» и достойной преемницей легендарных сопрано мира. Болгарская оперная дива Соня Йончева обладает необычайно широким репертуаром: от барокко до джаза и рока. Но в этот вечер 13 ноября она будет петь арии Пуччини и Верди. Партнерами певицы станут Госоркестр России под управлением венесуэльского маэстро Диего Матеуса и брат певицы — тенор Марин Йончев. Тех же, кто хочет больше узнать о певице, накануне концерта организаторы приглашают в кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи — здесь состоится российская премьера документального фильма «Cоня Йончева. Sempre Libera» (что значит, всегда свободна). В фильме принимают участие Пласидо Доминго, Антонио Паппано, Валерий Гергиев, Массимо Дзанетти, Майкл Фабиано, Томас Хэмпсон и мама певицы Теменуга Йончева.

Традиция играть концерты-двойники — с одинаковой программой и исполнителями, но в разных залах возникла с момента открытия прекрасного зала им. Рахманинова в Филармонии 2. Это очень удобно и жителям Юго-Запада (не надо ехать в центр!), и тем, кто не смог попасть на концерт в зал Чайковского. 13 ноября в Филармонии-2 и 14 ноября в Концертном зале имени Чайковского выступит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. За дирижерский пульт встанет маэстро Александр Лазарев, а солистами будут выдающиеся виртуозы скрипач Сергей Крылов и виолончелист из Италии Энрико Диндо. В программе — двойной концерт Брамса и обжигающе-красочная поэма Респиги «Празднества Рима».

«Классика: любимая, великая, вечная» — именно так называется абонемент, в рамках которого 15 ноября в зале имени Рахманинова в Филармонии 2 звезды ХХI века пианист Арсений Тарасевич-Николаев (достойный внук великой Татьяны Петровны Николаевой) и виолончелист Александр Рамм в сопровождении филармонического оркестра под управлением Алексея Рубина будут играть концерты Чайковского и Дворжака.

А 15 ноября в Концертном зале имени Чайковского и 16-ого в Филармонии 2 выступит один из старейших хоровых коллективов Германии — Мюнхенский Баховский хор. Его история началась в середине XX века, когда в столице Баварии был основан хор, впоследствии получивший мировую известность под руководством дирижёра и органиста Карла Рихтера. В 2005 году художественным руководителем хора стал органист, клавессинист и дирижёр Хансйорг Альбрехт. Программа концерта — «Отец и сыновья». В исполнении Мюнхенского Баховского хора, Государственного академического камерного оркестра России и солистов из Германии прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филиппа Эммануила, которого считают одним из основателей классического музыкального стиля. Не случайно ведь Моцарт говорил о нем: «Он отец, мы — дети».

«Дневник меломана» вместе с вами перелистала Ольга Кордюкова.

Встретимся на концерте!