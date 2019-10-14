В эфире: «Дневник меломана». 8 — 10 ноября

Дневник меломана

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;

Воскресенье, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;



Вечером в пятницу будьте готовы к кипению оперных страстей — Шарлотта, Далила, Орлеанская дева, Фаворитка и, конечно, Кармен — самые знаменитые оперные героини и их арии в исполнении блистательной Клементин Марген. Она молода, но ее роскошное меццо уже покорило музыкальный мир. 8 ноября Клементин будет петь в Москве в Концертном зале имени Чайковского.

В субботу в Камерном зале филармонии — романтические квартеты (как ни удивительно, все мажорные). Чайковский, Рахманинов, Бородин (в том числе и знаменитый Ноктюрн — медленная часть Второго ре-мажорного бородинского квартета). Исполнители — музыканты квартета имени Давида Ойстраха. Этот ансамбль появился несколько лет назад, но уже успел завоевать уважение коллег и любовь публики. Его участники — замечательные музыканты, лауреаты международных конкурсов скрипачи Андрей Баранов, Родион Петров, альтист Федор Белугин, виолончелист Алексей Жилин. Имя великого музыканта квартет получил в 2012 году благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха. Символично, что случилось это спустя 75 лет после триумфальной победы Ойстраха на Первом конкурсе им. Эжена Изаи (ныне это конкурс имени Королевы Елизаветы). И как раз тогда, в 2012 году примариус (то есть первая скрипка) квартета Андрей Баранов завоевал первую премию на этом знаменитом и сложнейшем

конкурсе.

В воскресенье, 10 ноября в центре внимания — поэзия и эпистолярный жанр. В зале имени Чайковского в 14 часов — концерт из цикла «В воскресенье после полудня». Большой симфонический оркестр им. Чайковского уже несколько лет представляет этот цикл. Особенную сердечность этим концертам придают письма великих композиторов и, конечно, их гениальная музыка. Думаю, многие меломаны помнят такие дневные концерты Большого симфонического оркестра, посвященные Моцарту, Бетховену, Чайковскому. 10 ноября письма Рахманинова будет читать артист Кирилл Пирогов, а в исполнении Большого симфонического оркестра, маэстро Дениса Лотоева и талантливого 17-летнего пианиста Владислава Хандогия, покорившего немало конкурсных вершин, прозвучит Первый фортепианный концерт и Третья симфония Рахманинова.

А вечером 10 ноября в Концертном зале им. Чайковского — Алла Демидова с программой «От Пушкина до Бродского». Актриса обладает неповторимой манерой поэтического чтения — подобно поэтам, она следует за музыкой стихов, одновременно передавая трагизм судеб их создателей. Следующая неделя начнется с кульминации — а как иначе назвать два сольных концерта пианиста Михаила Плетнева? Они пройдут в зале им. Рахманинова в Филармонии 2, в программе — фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена. Попасть — сложно, но пытаться — обязательно!

С вами была Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте.