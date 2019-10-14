«Дневник меломана»: 4 — 8 ноября

Дневник меломана

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;

Воскресенье, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;



4 ноября — день праздничный и выходной, но праздник этот располагает к серьезным размышлениям — об истории, о судьбах страны и людей, в ней живущих. В Большом зале консерватории — концерт Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. В программе — «Литургия св.Иоанна Златоуста» и симфония «Манфред» Чайковского. В них и трагические раздумья, и «роковые вопросы бытия», и мысли о вечном, и стремление к вере. В одном из писем к фон Мекк композитор пишет о «величайшем счастье верить, верить разумно, сумевши примирить все недоразумения и противоречия, внушаемые критическим процессом ума».

Этим же вечером в Камерном зале филармонии — первый концерт из цикла «Возвращение». Мечислав Вайнберг. К 100-летию со дня рождения«. Тема программы — «Вайнберг — Шопен». О неслучайном сопоставлении этих имен, польских корнях и о созвучиях творчества двух композиторов — во вступительном слове музыкального критика Андрея Устинова. Вслед за тем прозвучит фортепианный квинтет Вайнберга и Первый фортепианный концерт Шопена в уникальной авторской версии Мечислава Вайнберга для фортепиано и струнного квинтета. Солист Сергей Каспров — пианист, клавессинист, органист, один из самых неординарных представителей нового поколения.

На следующий вечер, 5 ноября в Камерном зале филармонии в цикле «Филармонический дебют» — сольный концерт феноменально талантливой юной пианистки Евы Геворгян. Ей всего 15 лет, она ученица Центральной музыкальной школы, но в ее багаже 25! впечатляющих побед на международных конкурсах. Учиться музыке она начала в пять с половиной лет, а в шесть уже выиграла свой первый конкурс. В 2018 году Еве было присвоено звание лауреата на II Grand Piano Competition и первая премия на конкурсе в Кливленде, а в этом году она была отмечена премией International Classical Music Awards в номинации «Открытие года». В программе — Десятая соната Бетховена, а также, конечно, романтики: Шуман, Шопен, Лист.

6 ноября в Концертном зале имени Рахманинова в Филармонии 2 — первый вечер из цикла «Романтические концерты» — одного из самых востребованных абонементов и у публики, и у солистов. «Счастлив тот, кто может быть композитором и исполнителем», — говорил Шопен. Один из героев этого вечера — Никита Мндоянц — успешно сочетает оба этих амплуа. Он исполнит Второй фортепианный концерт Шопена — едва ли не самое поэтичное произведение польского гения. А скрипач Иван Почекин будет солировать в Третьем скрипичном концерте Сен-Санса, который обладает всеми достоинствами романтического шедевра — запоминающиеся мелодии, красочные гармонии и оркестровка, выразительный образ главного героя-солиста. Поэма Листа «Мазепа» и увертюра Берлиоза «Римский карнавал» в исполнении филармонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса внесут дополнительные краски в романтическую атмосферу этого вечера.

8 ноября в Концертном зале имени Чайковского — звезда мировой оперной сцены — Клементин Марген. Эта молодая французская певица, обладательница роскошного меццо-сопрано, за последние несколько сезонов она покорила все ведущие оперные сцены мира. Особенный успех ей принесла партия Кармен, с которой она дебютировала в Метрополитен. В программе нынешнего концерта — Доницетти, Массне, Сен-Санс, Мейербер, Чайковский и, конечно, Бизе — Цыганская песня и Хабанера Кармен.

Вы еще не сделали свой выбор? Спешите и не сомневайтесь — в любом случае не прогадаете.

С вами была Ольга Кордюкова, «Дневник меломана».

Встретимся на концерте!