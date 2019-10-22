«Дневник меломана». 28 – 31 октября

Дневник меломана

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;

Воскресенье, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;



Новую филармоническую неделю начинаем с освоения азов. 28 октября в Концертном зале имени Чайковского вместе с музыкальным критиком Ярославом Тимофеевым, его коллегой Марией Холкиной и музыкантами Российского национального молодежного симфонического оркестра приступаем к изучению самого универсального на свете языка. Цикл, который так и называется «Язык музыки», предназначен подросткам, тем, кто очень далек от мира Бетховена, Вагнера, Шостаковича и других великих композиторов. Каждый концерт этого абонемента – уникален. Во-первых, все они интерактивны – ведущие и музыканты свободно общаются с аудиторией; во-вторых, слушатели вполне могут почувствовать себя участниками большого музыкального действа и даже принять участие в исполнении; в-третьих, многокамерная съемка позволяет рассмотреть все самое интересное крупным планом; в-четвертых, в программе – музыка, которая не оставляет равнодушными даже неофитов; в-пятых, концерт продолжается всего час и пролетает буквально на одном дыхании. Можно и дальше продолжать перечисление несомненных достоинств этого цикла, скажу лишь одно – первый концерт посвящен симфоническому оркестру и его инструментам, прозвучит музыка разных эпох – Пахельбель, Моцарт, Стравинский, Чайковский, Шостакович, Райх. А по секрету добавлю: я давно не подросток, да и за плечами – консерваторское образование, но там так интересно! Пойду обязательно и вам советую!

Концентрация ярчайших музыкальных событий в последние дни октября в Концертном зале им. Чайковского невероятная.

29 октября шедевры русской духовной музыки будет исполнять Московский синодальный хор. Он ведет свою историю от хора Патриарших певчих дьяков, основанного в XVI веке. В 1919 году по понятным причинам хор прекратил свое существование, возрожден был только в 2009 году усилиями его нынешнего регента Алексея Пузакова. В программе концерта - произведения тех композиторов, которые писали для Синодального хора и доверяли ему премьеры своих сочинений – это Рахманинов, Кастальский, Чесноков. Прозвучит также музыка Бортнянского и Чайковского – его знаменитая «Литургия Святого Иоанна Златоуста».

30 октября в Концертном зале имени Чайковского – «Золото Рейна». Концертная версия оперы. Повелителем вагнеровских стихий будет маэстро Владимир Юровский. Вместе с Госоркестром выступит блистательная интернациональная команда солистов. Чтобы понять уровень, назову лишь одно имя – Сергей Лейферкус.

В этот же вечер, но в Камерном зале филармонии – в цикле «Новая музыка» будут звучать произведения нашего современника композитора Владимира Мартынова в исполнении Ансамбля солистов «Академия старинной музыки», а также скрипачки Татьяны Гринденко, певицы Натальи Павловой и автора.

В последний день октября в Камерном зале филармонии звезды ХХI века – а по-другому этих музыкантов и не назовешь – представят изысканную и темпераментную программу с ощутимым привкусом фольклора. Музыку Франсиса Пуленка, Бориса Ковача и Белы Бартока будут играть пианист Юрий Фаворин, кларнетист Сергей Елецкий и скрипач Айлен Притчин.