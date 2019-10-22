«Дневник меломана». 25-27 октября

Дневник меломана

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 09:20;

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;

Воскресенье, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 16:00;



В пятницу 25 октября меломанам придется сделать трудный выбор между Большим залом консерватории и Концертным залом имени Чайковского. В консерватории Владимир Юровский, Госоркестр и скрипач Александр Рождественский отмечают 85-летие со дня рождения композитора Альфреда Шнитке (к слову сказать, день рождения композитора еще впереди – 24 ноября). Центром и кульминацией вечера станет редко исполняемый Концерт №2 для скрипки с оркестром. Хотя композитор не считал его программным, но признавал все же, что в основе лежит евангельское повествование о страстях, смерти и воскресении Христа. Солист воплощает образ Иисуса, струнные - его учеников, музыка концерта зримо и эмоционально следует эпизодам Евангелия. Эту мощную музыкальную драму обрамляют две Пятые симфонии – Чайковского и Мендельсона.

Но если вы ищите в концертной афише яркие молодые имена, то, пожалуй, ваш путь – на Маяковку, в Концертный зал имени Чайковского. В тот же вечер, 25 октября здесь выступит уникальный коллектив - Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Оркестр еще очень молод – существует всего второй сезон, и в нем играют музыканты от 22 до 28 лет, прошедшие сумасшедший конкурс! Руководить ими будет 33-летний маэстро Димитрис Ботинис – лауреат международных конкурсов и ассистент Юрия Ивановича Симонова, главного дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии. И хотя абонемент, в рамках которого пройдет этот концерт называется «Звезды XXI века. Дирижеры», но и солисты в этой программе звездные – скрипач Павел Милюков и альтист Максим Рысанов (между прочим, номинант Грэмми). В программе «Неоконченная» симфония Шуберта, Концерт для скрипки и альта Бруха, и два шедевра Рихарда Штрауса – поэма «Тиль Уленгшпигель» и Сюита из оперы «Кавалер розы».

Вечером 26 октября чинно направляемся в Большой зал консерватории. Там Российский национальный оркестр, золотой лауреат 15 конкурса имени Чайковского пианист Дмитрий Маслеев и маэстро Сергей Крылов (да-да, тот самый фантастический скрипач-виртуоз, о котором Ростропович сказал: «Сергей Крылов входит в пятерку лучших современных скрипачей мира» и который уже 11 лет в футляре со скрипичным смычком носит дирижерскую палочку) исполнят Сен-Санса и Дворжака. А потом быстро-быстро бежим в зал имени Чайковского, потому что в субботу вечером в 23:00 начинается новый сезон цикла «Мама, я меломан». На сцене – Государственный академический камерный оркестр России, дирижер Алексей Уткин (его другое амплуа – «Золотой гобой России») и ведущий концерта известный российский журналист и музыкальный критик Алексей Мунипов. Программа, как всегда будет определена зрительским голосованием (кстати, еще не поздно зайти на сайт и предложить свою версию). А если поторопитесь и успеете прибежать за час до начала концерта, то в Зимнем саду услышите увлекательную лекцию блистательного молодого музыковеда Ярослава Тимофеева. Уверяю вас, он умеет разговаривать с публикой понятным языком и отвечать на любые самые неожиданные и каверзные вопросы. Сам концерт продлится час с небольшим, так что добраться до дому проблем не составит.

А в воскресенье – снова нелегкий выбор – между органной и духовой музыкой. В Концертном зале имени Чайковского в исполнении Александра Фисейского - конечно, Бах, а еще – Хаук, Мендельсон, Моцарт, а в Камерном зале филармонии - «Фантазия для духовых» в исполнении ансамбля «Брасс-солисты России» под управлением блистательного трубача Владислава Лаврика.

Впрочем, какой бы выбор вы ни сделали, обязательно останетесь в выигрыше. Музыка не обманывает.