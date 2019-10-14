«Дневник меломана». 18-20 октября

Дневник меломана

Будни: 9.20, выходные: 16.00

Дата выпуска: 18.10.2019

Нынешние выходные окрашены в багрец и золото – осень в разгаре. Перелистаем дневник меломана и решим, какие музыкальные филармонические краски стоит добавить в палитру этих дней.

Музыкальный уикэнд неплохо начать в пятницу с изысканной и довольно редкой программы – в Филармонии 2 на Юго-Западе НФОР и маэстро Димитрис Ботинис исполнят Элгара – «Интродукцию и аллегро для струнных», Бриттена - «Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс» и Стравинского - музыку балета «Петрушка». Все эти произведения, включая, как ни странно, и «Петрушку», звучат нечасто, тем интересней побывать на таком концерте.

В КЗЧ вечером 19 октября РНО, дирижер Миша Дамев и пианист Константин Лифшиц представят великолепную программу из произведений романтиков и постромантиков: тут и «Послеполуденный отдых Фавна», и Первый фортепианный концерт Листа, и «Болеро» Равеля, и одно из поздних сочинений Белы Бартока – его Третий фортепианный концерт, над которым композитор работал в последние трагические дни жизни в эмиграции. Последние 17 тактов этого концерта после ухода мастера были дописаны его другом венгерским дирижером Тибором Шерли.

20 октября в КЗЧ – вечер музыки Брамса. Два бесспорных шедевра композитора – его Третья симфония и Скрипичный концерт прозвучат в исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета и ослепительно прекрасной и, конечно, талантливой немецкой скрипачки Арабеллы Штайнбахер. (Она хорошо знакома нашей публике по неоднократным выступлениям в КЗЧ). Пресса пишет, что «интерпретация этой артистки самобытна, а красота звука просто ошеломляет». Еще бы! Ведь играет Арабелла на скрипке работы Страдивари, и как играет!

В БЗК Павел Коган продолжает цикл симфоний Чайковского, посвященный предстоящему юбилею композитора – в мае 2020 г будем праздновать 180 лет со дня рождения Петра Ильича. Вечером 20 октября в БЗК оркестр П.Когана представит 2 и 5 симфонии Чайковского. Следующий концерт цикла – уже на будущей неделе.

Тех, кто интересуется современной музыкой, 20 октября в уютный Камерный зал филармонии приглашает ведущий эксперт в области современной музыки доктор искусствоведения Рауф Фархадов. Вместе с ансамблем «Галерея актуальной музыки» (его еще называют просто ГАМ-ансамбль) он представит мультимедийную программу с интригующим названием «Воздушные массы».

Юные меломаны, тоже, конечно, не забыты:

19 октября в 14 часов в Камерном зале филармонии музыканты фольклорной группы «PUCK and PIPER» (что значит «Пак и волынщик») расскажут, сыграют и споют о том, как жилось при дворе королевы Виктории принцам, принцессам, вельможам и слугам.

А 20 октября в Филармонии 2 на Юго-Западе в 14 часов трогательную сказку Андерсена «Русалочка» вместе с симфоническим оркестром радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанева прочитает очаровательная Марина Александрова под музыку Эдварда Грига и Яна Сибелиуса.

«Дневник меломана» перелистала Ольга Кордюкова.