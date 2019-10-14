«Дневник меломана»: 21-27 октября

Дневник меломана

Будни: 9.20, выходные: 16.00

Дата выпуска: 20.10.2019

Новая филармоническая неделя начнется в понедельник, 21 октября, в Камерном зале. Древнерусскую духовную музыку XV – XVIII веков исполнит Ансамбль «Сирин», который был создан фольклористом, исполнителем, композитором, хормейстером Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов еще в 1989 году. В названии ансамбля - имя райской певчей птицы. В русских легендах Сирин иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве. «Аще человек глас ея услышит, пленится мысльми и забудет вся временная». Возможно, именно это вы почувствуете на концерте ансамбля «Сирин». Впрочем, не эта ли идея пленяет каждого артиста?

В БЗК на предстоящей неделе – серьезные симфонические программы. 22 октября, во вторник маэстро П.Коган и МГАСО завершают цикл симфоний Чайковского, посвященный 180-летию со дня рождения композитора. Прозвучат 3 и 6 симфонии Чайковского. Дирижировать будет, конечно П.Л.Коган. Кстати, в этом году исполнилось 30 лет с того момента, как маэстро встал за пульт своего оркестра – тогда, в 1989 году за него единогласно проголосовали музыканты.

Симфония Чайковского, правда, другая – Пятая прозвучит в БЗК спустя несколько дней, 25 октября. Это будет концерт ГАСОР им. Е.Светланова, во главе которого уже 8 лет стоит В.Юровский. В программе концерта – еще одна Пятая симфония. Она имеет подзаголовок «Реформационная» и принадлежит перу Ф.Мендельсона, которого часто и справедливо называют «классиком среди романтиков». А солистом во Втором скрипичном концерте А.Шнитке выступит А.Рождественский.

Днем раньше, 24 октября, в КЗЧ музыкальные редкости прозвучат в исполнении НФОР, маэстро А.Ведерникова и пианиста А.Коробейникова. Согласитесь, Второй фортепианный концерт Чайковского, несмотря на довольно частые разговоры о его достоинствах, все же на афишах появляется нечасто, а уж 7 «Пасторальная» симфония А.Глазунова – тем более.

Изысканное музыкальное пиршество - иначе не скажешь – приготовили для меломанов ансамбль «Орфарион» под управлением Олега Худякова и обладательница поистине божественного сопрано Яна Иванилова. Их программа, которая прозвучит 25 октября в Камерном филармоническом зале, называется «Венецианский Орфей» и посвящена, конечно, музыке А.Вивальди. Той, самой, которая в эпоху блистательного барокко услаждала слух монархов – не меньше!

Если вы живете на Юго-Западе или вас не пугают расстояния, загляните 25 октября в Филармонию-2, в зал им. С.Рахманинова. Пугаться расстояний, впрочем, нет никакого смысла – от метро прямиком до самого концертного зала точно по расписанию ходят бесплатные автобусы, и после концерта тоже – причем, ждут последнего слушателя. В этот вечер выдающиеся музыканты – пианисты Н.Луганский и В.Руденко объединятся в фортепианном дуэте (кстати, далеко не впервые) и сыграют труднейшую и интереснейшую программу: Брамс, Лютославский, Равель, Пуленк. И обязательно что-нибудь на бис. Быть может Рахманинова?

Еще одна яркая музыкальная вспышка будущей недели – 22 октября в КЗЧ филармонический оркестр под управлением маэстро Ю.Симонова будет играть Штрауса – того самого – «короля вальсов». Будут и вальсы, и увертюры, и польки, и марши – все самое любимое. То, от чего хмурая осень превращается в весну. Хотя бы на пару часов… Конечно, обо все рассказать невозможно. А потому внимательно изучайте филармоническую афишу, заглядывайте на сайт и не забывайте про «Дневник меломана».

С вами была Ольга Кордюкова. Встретимся на концерте!