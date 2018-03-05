Мир Галины Улановой

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 05.03.2018

В заключительной передаче из цикла, посвященному великой и несравненной Галине Улановой, речь пойдет о завершающем периоде жизни балерины.

Несмотря на 15 лет успешной работы в Большом театре, Галина Уланова всегда считала, что находится в Москве в длительной командировке. Она всегда была замкнутым и малообщительным человеком. Однако балерину всегда окружало множество людей - великие танцоры и певцы, художники и скульпторы. Фаина Раневская сказала: "К искусству Улановой отношусь коленопреклоненно".

С кем по-настоящему дружила великая балерина? Кто был ей близок по духу? Об этом и многом другом - очередной выпуск программы "Балет FM".

Эфир 5 марта 2018 года в 18:30 (мск)