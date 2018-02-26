Галина Уланова в Москве

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 26.02.2018

В новом выпуске своей программы Илзе Лиепа погружает нас в мир Улановой, рассказывая слушателям о московском периоде жизни и творчества балерины, а так же о её ближнем окружении.

Московский период период был не похож на ленинградский, но нельзя точно сказать, какой из них был наиболее значим для жизни Галины Сергеевны. После войны по приказу Сталина балерину переводят в Москву в Большой театр, где она танцевала следующие 15 лет. Переход Улановой в Большой стал огромным событием, событием не только для двух театров, Большого и Кировского, он стал событием всесоюзного значения. После её последней роли в "Шопениане", Уланова заканчивает карьеру балерины, но остаётся в Большом театре в качестве балетмейстера-репетитора. Среди её учеников была целая плеяда звёзд.

Илзе Лиепа: "Именно в подтверждении требовательности Улановой к себе произошёл один забавный случай. Однажды Раневская после спектакля сказала балерине: "Галя была сегодня особенно гениальна". А на это последовал ответ: "Милый фей, - так она шутя называла Фаину Георгиевну, - не надо,не надо ничего говорить. Я знаю, что я провалилась". И вот тогда Раневская и сказала: "Боже мой, балет - это каторга в цветах". И могу вам сказать, что это действительно так".

Эфир 26 февраля 2018 года в 18:30 (мск)

Источник фото: dance-composition.ru