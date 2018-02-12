Галина Уланова в Кировском театре

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 12.02.2018

Илзе Лиепа продолжает рассказ о великой русской балерине Галине Улановой. Ее творческий путь начался в Ленинграде – в Кировском театре, а продолжился на главной балетной сцене страны – в Большом театре…

Первым педагогом Галины Улановой в училище стала ее мама – Мария Федоровна Романова. А затем их класс взяла знаменитая и очень строгая Агриппина Ваганова, законодатель нового метода обучения классического балета. И хотя Уланова не совсем походила своей природой на тип “вагановской балерины”, Агриппина Яковлевна не могла не отметить ее особого дарования. Свою ученицу она будет называть «неземным созданием». А Уланова скажет: «У Вагановой я научилась выносливости».

По окончании училища юная артистка сразу попала в труппу Кировского театра оперы и балета. Ее дебютом на сцене стала заметная балеринская партия принцессы Флорины в балете «Спящая красавица». А спустя некоторое время, в свой первый же театральный сезон, Уланова станцует в главном балете наследия – «Лебедином озере» в партии Одетты-Одиллии.

Потом еще были «Жизель» в балете Адана, Маша в «Щелкунчике», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и много других ролей. Однако по-настоящему об Улановой заговорили, когда на ленинградской сцене появился балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева…

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Эфир 12 февраля 2018 года в 18:30 (мск)