Обыкновенная богиня. Галина Уланова

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 05.02.2018

Свой новый цикл в программе «Балет FM» Илзе Лиепа посвящает великой Галине Улановой, которой суждено было стать символом особого типа русской балерины…

Илзе Лиепа: «Имя Галины Сергеевны Улановой – одно из ярчайших в мировом искусстве. За всю историю русского балета, которая переполнена блистательными именами, я все-таки выделяю три особых образа. Это – Анна Павлова, Майя Плисецкая и Галина Уланова. Все эти три балерины стали символами еще при жизни…»

«Жизнь моей души принадлежит только мне, – говорила Уланова. – О чем рассказывать? О том, как создается то или иное движение, как готовится та или иная роль? Смешно. Говорить, откуда черпают вдохновение? Странно».

Галина Уланова родилась 8 января 1910 года в Петербурге в творческой семье, где хореографические традиции были фамильными. Родителями будущей балерины были балетный актёр и режиссёр Сергей Уланов и классическая танцовщица, выдающийся педагог Мария Романова…

Источник фото: http://www.liveinternet.ru

Эфир 5 февраля 2018 года в 18:30 (мск)