«Балетные композиторы». Людвиг Минкус

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 29.01.2018

Мы продолжаем цикл программ «Балетные композиторы». Кто же они такие, эти композиторы XIX века, которые писали свою музыку исключительно "под ноги"? Илзе Лиепа представляет вашему вниманию рассказ о Людвиге Минкусе.

Австрийский композитор и скрипач Людвиг Минкус родился 23 марта 1826 года. Несмотря на то, что музыкальное образование он получил в Вене, а как композитор дебютировал в Париже в 1864 балетом «Пахита», его творческая деятельность проходила главным образом в России.

Именно в России, в Большом театре состоялась премьера его балета "Док Кихот". Впоследствии «Дон Кихот» остался в репертуаре современного балетного театра.

Мелодичная, доходчивая, ритмически чёткая балетная музыка Минкуса имеет, однако, не столько самостоятельное художественное, сколько прикладное значение. Она служит как бы музыкальной иллюстрацией внешнего рисунка хореографического спектакля, не раскрывая, в сущности, его внутренней драматургии. В лучших балетах композитору удаётся выйти за пределы внешней иллюстративности и создать выразительную музыку.

Эфир 29 января 2018 года в 18:30 (мск)