«Балетные композиторы». Адольф-Шарль Адан

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 22.01.2018

Первая программа из нового цикла «Балетные композиторы». Адольф-Шарль Адан - французский композитор эпохи романтизма, автор многочисленных опер и балетов.

А. Адан был одним из наиболее знаменитых и любимых композиторов Франции первой половины XIX в. Его оперы и балеты пользовались огромным успехом у публики, слава Адана еще при жизни перешагнула рубежи Франции. Наследие его огромно: свыше 46 опер, 18 балетов (среди которых «Дева Дуная», «Корсар», «Фауст»). Его музыку отличают изящество мелодии, пластичность рисунка, тонкость инструментовки.

Сильное воздействие на развитие его композиторских способностей оказала встреча с композитором Ф. Буальдье — одним из ведущих французских композиторов того времени. Он сразу заметил в Адане мелодический дар и взял его в свой класс...

Эфир 22 января 2018 года в 18:30 (мск)