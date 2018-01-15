Сказка про балетные туфельки

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 15.01.2018

Илзе Лиепа приглашает всех радиослушателей на особенную передачу – волшебную и сказочную. Вас ждет невероятная история об одних очень капризных и несговорчивых пуантах, которые чуть было не угодили в мусорную корзину, но в конечном итоге обрели любящую хозяйку…

Илзе Лиепа: «Рождество… Прекрасный светлый праздник, полный надежд на чудо и надежд на то, что в каждой судьбе сможет зажечься рождественская звезда и счастьем осветить весь жизненный путь. И сколько бы лет нам ни было, все равно эти прекрасные праздники Рождества и Нового года неизменно связаны со сказкой и ожиданием чуда. Поэтому сегодня я хочу прочитать сказку – одну из тех, которую я написала, когда ждала свою маленькую дочку Надюшу. Да-да, я автор этих сказок. Иллюстрации - изумительной художницы Анастасии Орловой. Я с нетерпением жду этого момента, когда я уже, наконец, смогу открыть книжку и читать своей дочке сказки с дивными картинками. Ведь именно так воспринимает книгу ребенок. А весь сборник называется «Театральные сказки», и они как никогда будут уместны в нашей праздничной программе».

Итак, Сказка про балетные туфельки…

Эфир 15 января 2018 года в 18:30 (мск)