Балерина без амплуа и мастерица образов

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 11.12.2017

Илзе Лиепа продолжает рассказ о выдающейся артистке Большого театра Нине Тимофеевой. Она была ярчайшей балериной из плеяды, которую мы традиционно называем “золотой”. Это было удивительное время, наполненное творческими открытиями, когда рядом плечом к плечу в одном спектакле можно было увидеть самых потрясающих артистов балета…

В то время в Большом театре можно было наблюдать настоящий репертуарный перелом: художественный руководитель балетной труппы Леонид Лавровский напряженно искал свежие темы и новые формы выражения в уже устоявшейся советской действительности. Ему становится интересен современный одноактный балетный спектакль. Он берется за музыку Бартока – совсем неожиданного композитора в лоне соцреализма, и ставит балет «Ночной город». На главные партии он приглашает великолепного Мариса Лиепу и молодую балерину Нину Тимофееву…

Эфир 11 декабря 2017 года в 18:30 (мск)