Полеты Нины Тимофеевой

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 04.12.2017

Очередной рассказ Илзе Лиепа посвящен замечательной московской балерине Нине Тимофеевой. Она танцевала в те годы, когда на сцене Большого театра царили Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Нина Сорокина, Владимир Васильев, Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров. Этот список был бы неполным без имени Нины Владимировны Тимофеевой…

Илзе Лиепа: «В Большом театре она протанцевала тридцать два года – срок немалый для балерины. До самых последних выступлений на этой сцене она сохранила свою выдающуюся технику, которой блистала на протяжении всей карьеры, и она сохранила тот магнетизм, которым была овеяна каждая ее партия. Ее танец отличался от того, что нам кажется, когда мы размышляем о танце балерины. Потому что при слове “балерина” мы представляем себе легкое, невесомое существо. Нина Владимировна была совершенно другой породы: ее роли были страстными и сильными, а танец всегда был умным…»

Более всего она запомнилась своим поклонникам в трех балетах Юрия Григоровича – «Каменный цветок» (Хозяйка медной горы), «Легенда о любви» (Мехмене Бануи) и «Спартак» (Эгина). Но была в ее карьере еще одна знаковая роль – Леди Макбет в балете, музыку к которому специально для Нины Тимофеевой написал композитор и супруг балерины в то время Кирилл Молчанов…

Источник фото: http://poplinks.ru

Эфир 4 декабря 2017 года в 18:30 (мск)