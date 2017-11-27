Шедевры русского балета: «Баядерка»

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 27.11.2017

В очередной программе цикла «Балет FM» Илзе Лиепа рассказывает о великом балете Мариуса Петипа. Балерины во все времена называли этот балет «священная “Баядерка”». Магия этого спектакля и по сей день неизменно завораживает даже тех зрителей, которые впервые пришли в балетный театр…

Илзе Лиепа: «Баядерка» сегодня имеет право идти только в лучших балетных труппах. Почему? Во-первых, потому что постановка «Баядерки» требует огромного состава женского кордебалета, ведь там есть знаменитая картина «Тени». Во-вторых, в этом спектакле необходимы роскошные декорации и сложная машинерия: необходимо построить на сцене экзотическую Индию, как её представляли себе в XIX веке в России. Там должны быть дворцы, должны быть величественные Гималаи, с которых спускается вереница теней, нужно показать на сцене разрушение грандиозного индусского храма, где служила танцовщица баядерка. На сцене должны возникнуть ритуалы и обряды. Кроме того, нужно сшить несметное количество театральных костюмов – причем костюмы должны быть роскошные. И еще одно непременное условие, без которого «Баядерка» не сможет состояться: в труппе должны быть две замечательные, разноплановые балерины для исполнения двух главных партий – баядерки Никии и дочери раджи Гамзатти. И, конечно же, должен быть танцовщик – для роли воина Солора. И вот, когда всё это соберется вместе, только тогда может получиться настоящее балетное чудо, праздник танца – балет «Баядерка».

Светлана Захарова в балете «Баядерка». Спектакль Большого театра (2013). Хореография Мариуса Петипа. Редакция Юрия Григоровича

Когда 58-летний Мариус Петипа приступил к работе над новым балетом, ничто не предвещало, что родится шедевр. Ведь до него к истории «Баядерки» уже не раз обращались. Один из первых балетов на эту тему поставил знаменитый Филиппо Тальони для своей несравненной дочери Марии Тальони. Старший брат Мариуса Петипа Люсьен тоже взялся за этот сюжет – он поставил балет на сцене Парижской Опера и назвал «Сакунтала», а в качестве сценариста пригласил Теофиля Готье, сочинившего либретто для балета «Жизель». Кроме того свои варианты истории «Баядерки» предложили еще два знаменитых французских балетмейстера – это Жозеф Мазилье и Артур Сен-Леон.

Итак, Мариус Петипа оказался пятым в этой шеренге…

Эфир 27 ноября 2017 года в 18:30 (мск)