Порхающая над сценой

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 20.11.2017

Илзе Лиепа продолжает рассказ об итальянской балерине Карле Фраччи – ее блестящем восхождении на балетный олимп, завоевании титула «лучшей Сильфиды», легендарном дуэте с Эриком Бруном и своих выступлениях с прославленной примой…

Покорив сцену «Ла Скала» и получив признание романтической танцовщицы, Карла Фраччи вместе с мужем – продюсером и режиссером Беппе Меннегатти отправляются в Англию и Европу покорять балетный мир. Для этого у юной балерины есть всё: необыкновенная внешность, черные, как смоль, волосы, огромные темные глаза на продолговатом лице с грустной улыбкой, точеная фигура, абсолютное владение балетной техникой, лёгкость, виртуозность. Одним словом, у неё есть всё, чтобы быть признанной на ведущих сценах мира.

Итак, первая балерина Италии, покидает «Ла Скала» и из Милана отправляется в Лондон…

Карла Фраччи и Рудольф Нуриев в балете «Жизель». Источник фото: http://ilnapoletano.org/

Эфир 20 ноября 2017 года в 18:30 (мск)