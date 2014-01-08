Сильфида с гравюр: Карла Фраччи

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 13.11.2017

Нынешняя программа «Балет FM» переносит нас в солнечную Италию, где родилась великая балерина, символ страны и неподражаемая Жизель – Карла Фраччи. Она появилась на свет в 1936 году в Милане…

Милан – город, наполненный искусством. Он связан с именем Лукино Висконти, который прославлял и воспевал его в своих фильмах. Это город главного оперного театра мира – «Ла Скала». Это город удивительной архитектуры и знаменитого замка – Кастелло Сфорцеско, построенный Аристотелем Фиораванти, архитектором московского Кремля. И, конечно, это город великой живописи – чего стоит одна «Тайная вечеря», написанная Леонардо да Винчи, в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. И вместе с тем Милан это город высокой моды, новых технологий и самой современной итальянской промышленности.

Таков Милан сейчас и таким он был до войны. Но с началом войны семья, в которой родилась девочка, ставшая впоследствии символом итальянского балета, уехала в маленькую деревню недалеко от Швейцарии. Там впервые стала проявляться её безудержная тяга к танцу. Карла Фраччи всё время танцевала. Танцевала, не видя в своей жизни ни одного балетного спектакля. Просто душа её рвалась выразить себя в движении. И все, кто это видели, говорили родителям, что стоит непременно отдать девочку в школу «Ла Скала». Так они и поступили – когда закончилась война, девятилетнюю Карлу отвели в знаменитую итальянскую школу…

О том, как юная балерина покоряла родную Италию, и как мир встречал одну из лучших Жизелей века, рассказывает первый выпуск программы…

Источник фото: http://www.ansa.it/

Эфир 13 ноября 2017 года в 18:30 (мск)