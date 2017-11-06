Мэтр и Муза: Фредерик Аштон в «Ковент-Гардене»

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 06.11.2017

Вторая передача о выдающемся хореографе и основателе английского балета Фредерике Аштоне посвящена встрече балетмейстера с великолепной Марго Фонтейн и выдающимся спектаклям, появившимся в этом исключительном творческом тандеме. Специально для Фонтейн Аштон поставил около тридцати балетов…

С середины 30-х годов самый одаренный из молодых англичан-хореографов Фредерик Аштон подписывает контракт и становится постоянным и ведущим балетмейстером труппы Нинетт де Валуа – прямой предшественницы Королевского балета. Именно здесь он впервые встречается с выпускницей первого выпуска балетной школы Марго Фонтейн, которой впоследствии суждено будет стать первой леди английского балета, непревзойденной по славе и народной любви.

Илзе Лиепа: «Первая встреча двух будущих мэтров английского балета – хореографа Фредерика Аштона и балерины Марго Фонтейн – не обошлась без напряжения. Аштон тогда ставил «Поцелуй феи» – тот самый балет на музыку Стравинского, некогда созданный Брониславой Нижинской для Иды Рубинштейн. Аштон делал свою новую версию, но балерине Марго Фонтейн, пусть юной, но уже претендующей на первые партии, предложил не главную роль Феи, а всего-навсего роль невесты. Юная Марго была очень увлечена работой и уступила постановщику. И правильно сделала – этот спектакль стал первым в долгом союзе Аштона и Фонтейн, и на многие годы Марго Фонтейн станет музой хореографа…»





Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Frederick Ashton (1961). Источник фото: http://www.rudolfnureyev.ru

Эфир 6 ноября 2017 года в 18:00 (мск)