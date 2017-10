Шопен балета – Фредерик Аштон

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 30.10.2017

Герой очередного рассказа Илзе Лиепа в цикле программ «Балет FM» – основатель английского балетного театра Фредерик Аштон. За свою жизнь он поставил более ста балетов, воспитал целую плеяду великолепных артистов и сделал множество выдающихся открытий на пути развития хореографического искусства…

Илзе Лиепа: «Сейчас, пожалуй, нет ни одной балетной труппы в мире, которая бы не танцевала его спектакли, и на сцене Большого театра идет его «Тщетная предосторожность». А вся судьба этого незаурядного человека еще одно для меня доказательство того, как предназначение ведет человека по жизни. Аштону повезло – он получил сцену театра «Ковент-Гарден» так, как когда-то сцену Мариинского театра получил Мариус Петипа, или как получит сцену «Нью-Йорк Сити Балет» современник Аштона – Джордж Баланчин. Словом, у него будет труппа, театр и много идей для того, чтобы создавать новые балеты…»

А ведь сначала ничто не предвещало столь потрясающую судьбу, связанную с балетным искусством. Фредерик Аштон родился 17 сентября 1904 года в Эквадоре в семье английского дипломата, вскоре переведенного в Перу. Его первая очарованность балетом произошла, когда он увидел в Лиме выступление великой Анны Павловой, гастролировавшей там со своей труппой. Юному Аштону было уже тринадцать лет. А заниматься классическим танцем он начал только в восемнадцать – когда, казалось бы, уже безнадежно поздно…

Frederick Ashton in "Les Enchantements de la fée Alcine" by Léonide Massine, with Ida Rubinstein`s company. Photograph Rambert Archive. Источник: http://www.ballet.co.uk/

Эфир 30 октября 2017 года в 18:30 (мск)