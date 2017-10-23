Любимица публики

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 23.10.2017

Илзе Лиепа продолжает рассказ о балерине Нинель Кургапкиной, которая за тридцатилетие, проведенное на сцене Кировского театра, создала ряд незабываемых ролей. Среди ярких сценических образов балерины – Параша в «Медном всаднике», Ширин в «Легенде о любви», Жанна в «Пламени Парижа», поразительная Гаянэ в одноименном балете Хачатуряна и, наконец, неподражаемая Китри в «Дон Кихоте»…

Илзе Лиепа: «В её репертуаре появился знаковый спектакль – им стал «Дон Кихот». Кургапкина-Китри была не роскошной испанкой, а уличной девчонкой – разбитной, смелой, весёлой, любимицей толпы, которая в результате становилась любимицей публики. Казалось, что ей ничего не стоило заморочить голову любому ухажеру, не говоря уж о цирюльнике, который за ней ухаживает. Она с лёгкостью и задором разыгрывала на сцене комические ситуации, и было понятно, что её героиня – очаровательная авантюристка. Что и говорить про то, как виртуозно Кургапкина танцевала Китри…»

Именно с балетом «Дон Кихот» Нинель Александровна вводила на сцену юного Михаила Барышникова. А в другом своем коронном спектакле – балете «Гаянэ» балерина впервые повстречалась с Рудольфом Нуриевым, дружба с которым связала ее на многие годы.

Нинель Кургапкина продлила свой балетный век на целых четырнадцать лет, а когда пришло время уходить, она попросила ставку педагога в театре и посвятила этому делу еще сорок лет своей жизни…

Эфир 23 октября 2017 года в 18:30 (мск)