Жизнеутверждающий танец Нинель Кургапкиной

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 16.10.2017

«Она была ярчайшей звездой в поколении балерин после войны…». В цикле программ «Балет FM» Илзе Лиепа рассказывает о блистательной балерине Кировского театра Нинель Александровне Кургапкиной…

Она блистала в те времена, когда на сцене Кировского театра танцевали удивительные балерины, одна лучше другой: Наталья Дудинская, Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Наталья Макарова, Алла Сизова, Габриэла Комлева, Ольга Моисеева. И в этом потрясающем соцветии Нинель Кургапкина не терялась: она была самобытной, "земной", и очень радостной, а спектакли с её участием всегда становились настоящим праздником.

На фото: Нинель Кургапкина (Китри) и Борис Брегвадзе (Базиль) в балете "Дон Кихот". Источник: http://gallery-mt.narod.ru/

Кургапкина выходила на сцену тридцать три балетных сезона, и все эти годы она была бессменно хороша в своих ролях, никогда не снижала виртуозности и не теряла своей жизнеутверждающей силы. Она отличалась тем, что могла подготовить любой спектакль невероятно быстро, пусть даже это была очень сложная партия. Ее сценические партнеры любили танцевать с ней и говорили о ней «удобная». Это означает, что балерина сама стоит на своих ногах, и её нужно лишь слегка поддерживать. Нинель Кургапкина танцевала с Борисом Брегвадзе, Игорем Уксусниковым, именно она вводила в первые спектакли юного Михаила Барышникова. А уж что говорить о ее дружбе и работе с Рудольфом Нуриевым. Они были большими друзьями, и, пожалуй, их общение оборвала только смерть Нуриева. Именно Кургапкина помогала Рудику, как она его всегда называла, в постановке «Баядерки, его последнего спектакля на сцене Опера Гарнье. А став педагогом, она воспитала целую плеяду балерин, «своих девочек», среди которых – Жанна Аюпова, Ульяна Лопаткина и прима балета Джона Ноймайера Анна Поликарпова.

Однако, несмотря на природную одаренность, чрезвычайную работоспособность и неунывающий характер, первые роли пришли к балерине не сразу. А еще до этого юной ученице хореографического училища довелось пережить войну, эвакуацию в Перми, потерю отца и брата, и неприятие высшего руководства…

Эфир 16 октября 2017 года в 18:30 (мск)